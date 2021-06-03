 

Hyundai Creta превзойдет Maruti Swift и станет бестселлером в Индии в мае 2021 года

03.06.2021, 9:06, Разное
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— Hyundai Creta превзойдет Maruti Suzuki Swift и станет самым продаваемым автомобилем в стране в мае 2021 года.

— Maruti Suzuki впервые за много лет теряет поул-позицию

Hyundai Creta, популярное имя в сегменте внедорожников, также является бестселлером в своей категории в Индии. На этот раз Hyundai добавил новое перо к своей крышке, поскольку внедорожник Creta превзошел по продажам рекордный самый продаваемый автомобиль в стране — Maruti Suzuki Swift. Интересно, что это первый случай, когда Maruti Suzuki уступила поул-позицию любому другому бренду в стране.

Maruti Suzuki продала 7005 единиц Swift в Индии в прошлом месяце, в то время как Hyundai зарегистрировала продажи Creta в количестве 7527 единиц за тот же период, став самой продаваемой моделью в стране в мае 2021 года. Падение продаж Maruti Suzuki в мае 2021 года. можно объяснить ограниченными отгрузками продукции из-за двухгодичного технического обслуживания, объявленного компанией с 1 по 16 мая 2021 года. Тем не менее, продажи Hyundai Creta и Maruti Suzuki Swift довольно хороши, учитывая введенные ограничения блокировки в нескольких штатах из-за второй волны COVID-19.

Стремясь еще больше усилить конкуренцию, Hyundai планирует пересмотреть список функций внедорожника Creta. Чтобы узнать об этом подробнее, нажмите здесь. Maruti Suzuki представила Swift 2021 в Индии со свежим набором косметических обновлений, нажмите здесь, чтобы узнать больше.

Источник: Кolibri.Рress



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