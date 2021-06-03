Мягкое белье после стирки: 2 альтернативы покупным кондиционерам, которые найдутся у каждой хозяйки

Чтобы ткань не была грубой и жесткой, непременно после стирки нужно использовать кондиционер. Но бывает, что по каким-то причинам его не хочется покупать, и в таком случае можно использовать две очень дешевые альтернативы смягчителю ткани. И благодаря этим двум продуктам, которые есть в каждом доме, ваши блузки, футболки, джинсы, постельное белье или любая другая одежда станет более нежной на ощупь, ее будет легче гладить. А использовать для этого нужно слабокислые растворы – яблочный уксус и лимонную соль. Кислота в этих двух продуктах нейтрализует жесткость воды и нежелательное воздействие сильнодействующих моющих средств, которые делают белье более грубым, и в итоге оно становится мягче и приятнее на ощупь.

Яблочный уксус

Одной из лучших альтернатив смягчителя для белья является яблочный уксус, который весьма дешев, борется с широким спектром микробов и бактерий, очищает пятна и смягчает белье намного лучше, чем покупной кондиционер. Чтобы им воспользоваться, нужно просто развести две столовые ложки яблочного уксуса в небольшом количестве воды и добавить к нему две-три капли эфирного масла лаванды, если вы хотите, чтобы ваша одежда была более ароматной после стирки.

Далее нужно вылить уксусную смесь в стиральную машину и запустить процесс полоскания. В итоге этот раствор не только смягчит белье или одежду, но и поможет избавиться от известкового налета, а также нейтрализует кислотность моющего средства, что благотворно скажется на людях с чувствительной, склонной к аллергии кожей.

Лимонная соль

Соль лимона нейтрализует кислоты в моющих средствах, борется с сильными запахами одежды, делает цвета в разы ярче, а ткань после ее использования становится более мягкой и легкой для глажки. В применении лимонной соли нет совершенно ничего сложного. Ее нужно будет просто добавить в воду, в которой вы полощете белье, особенно если вы стирали его вручную и использовали стиральный порошок. В идеале будет достаточно растворить 150 граммов лимонной соли в литре воды и добавить к ним, по желанию, ароматное цветочное масло.

Потом в этой смеси нужно ополоснуть белье, и результат будет просто восхитительный!