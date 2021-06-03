Эксперты из Австралии объяснили, чем полезны вечерние тренировки для людей с риском развития диабета

Любители фитнеса и спорта часто делятся на 2 лагеря. Одни предпочитают заниматься утром, другие стараются тренироваться по вечерам. Эксперты из Австралии установили, что второй подход обладает огромной пользой для лиц, имеющих некоторую предрасположенность к диабету. В чем же плюсы такой тренировки?

Мнение специалистов

Ученые из Австралийского католического университета установили, что занятия спортом в вечернее время увеличивают скорость обменных процессов, упрощают процесс контроля над перепадами сахара в крови.

Ученые провели эксперимент, отобрав группу из 24 мужчин с ожирением. Каждый подопечный имел высокие риски развития диабета второго типа. Испытуемые вели малоподвижный образ жизни и часто злоупотребляли жирной пищей.

Аэробные нагрузки утром и вечером улучшали спортивные показатели с примерно одинаковой скоростью. Однако тренировки вечером позволяли уменьшить уровень сахара в крови ночью.

По мнению специалистов, эта работа будет серьезным подспорьем диабетикам. Люди смогут улучшить качество контроля уровня сахара в крови. Указанный показатель у больных часто подскакивает именно в ночное время. Спортивные занятия помогут справиться с проблемой и улучшат результаты.