Россияне заявили о готовности оплачивать высокими налогами поддержку бедных

Большая часть россиян согласны платить более высокие налоги, если государство будет больше поддерживать бедных граждан, свидетельсвуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как следует из результатов опроса, такой вариант выбрали 54% россиян, в основном это люди в возрасте 60 лет и старше. Уточняется, что поддержка бедных включает большое число бесплатных услуг, в том числе в сфере здравоохранения, образования и безопасности. Еще 28% считают, что налоги должны быть как можно меньше, чтобы каждый мог распоряжаться своими деньгами наилучшим для него образом, передает РБК.

Кроме того, 45% респондентов заявили, что готовы платить больше налогов, если государственные услуги будут более качественными и доступными. Еще 33% хотели бы платить меньше налогов, понимая при этом, что госуслуги могут быть менее доступными и качественными.

Также подавляющее большинство опрошенных (83%) считают, что в РФ должна быть прогрессивная шкала налогообложения, при которой богатые граждане платят больший процент налога. Еще 13% выступили за одинаковую налоговую ставку для всех, независимо от дохода.

Исследование также показало, что 65% не готовы платить больше налогов, если они получат возможность влиять на распределение налоговых поступлений, согласны на это 26%. Кроме того, 81% респондентов считают, что налоги следует выплачивать в полном объеме, 15% высказались за выплату по частям, если есть такая возможность.

Всего в исследовании приняли участие более полутора тысяч человек старше 18 лет.

Напомним, с 1 января 2021 года повышен налог на доходы физлиц (НДФЛ) с 13% до 15%, но только для тех граждан, годовой доход которых превышает 5 млн рублей. Причем налогом облагается только та сумма, которую получают россияне выше 5 млн рублей.