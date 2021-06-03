СМИ-иноагент VTimes сообщило о прекращении деятельности

Онлайн-издание VTimes, внесенное в реестр СМИ-иноагентов, сообщило о прекращении своей деятельности с 12 июня.

В редакции издания сообщили, что не видят возможности продолжать работу, «рекламодатели и партнеры не понимают, как сотрудничать с «иноагентом», и мы не можем их за это осуждать», а «добровольных пожертвований читателей недостаточно, чтобы финансировать издание качественного медиа», передает ТАСС.

Кроме того, изданию теперь не дают комментарии многие чиновники, бизнесмены и аналитики.

В связи с этим VTimes прекращает деятельность с 12 июня.

Напомним, 14 мая Минюст внес VTimes в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

В феврале 2020 года в РФ вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо.

По закону «О средствах массовой информации» (ст. 25.1), материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории РФ с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.