Голосовой ассистент от банка Тинькофф Олег поможет защититься от спама и мошенников

Компания Тинькофф запустила уникальную разработку – не имеющего аналогов в мире телефонного секретаря Олега. Олег – не просто голосовой помощник, он призван защитить россиян от двух существенных проблем современности – массированных обзвонов и телефонного спама. Об этом пишут «Ведомости».

Олег принимает и записывает звонки с телефонных номеров. Впервые ассистентом смогли воспользоваться клиенты оператора Тинькофф Мобайл еще в декабре 2019 года, однако уже через несколько месяцев была начата разработка новой версии, в которой Олег может вести осмысленный диалог со звонящим.

Работа ассистента построена на трех элементах экосистемы компании – речевых технологиях Тинькофф VoiceKit, разработках оператора Тинькофф Мобайл и платформы безопасности Tinkoff Call Defender. За прошедшее время самообучающийся ассистент был протестирован более чем на 100 миллионах звонков.

В настоящее время Олег может принимать вместо абонента звонки и определять, к какой категории они принадлежат – звонок от организаций, спам или мошенничество. В зависимости от этого он запускает определенный сценарий диалога, а затем записывает его, чтобы впоследствии передать пользователю в виде аудиозаписи или текстового файла в чате.

Сам пользователь, если желает, может участвовать в разговоре совершенно незаметно – благодаря технологии Screen Call, которая позволяет писать фразы для Олега на экране, которые он потом будет зачитывать.

По словам Станислава Близнюка, председателя правления Тинькофф Банка, Олег доступен не только для абонентов Тинькофф Мобайл и клиентов банка, но и для любого жителя России. Компания посчитала, что функционал Олега может быть полезен для большинства россиян, ведь более 90% людей в нашей стране так или иначе сталкиваются с нежелательными звонками.

Олег может работать по трем сценариям защиты. Первый предполагает, что пользователь не является клиентом Тинькофф. Олег имеет встроенный определитель номера, но абонент может выбрать и любой сторонний, переключая разговор на Олега при необходимости. В этом случае Олег будет выстраивать сценарий диалога в зависимости от произнесенных фраз вызывающего (например, «назовите пароль из смс»).

Второй уровень могут использовать клиенты Тинькофф Банка. В этом случае Олег защищает пользователя от контактов, не записанных в телефонной книжке, при этом определение номеров используется с привлечением технологии распознавания подмены номера Тинькофф Защита.

Третий уровень доступен для абонентов Тинькофф Мобайл, в этом сценарии предполагается защита от спама на уровне оператора. Кроме того, абоненты Тинькофф Мобайл могут использовать расширенную версию (PRO), в которой ассистента можно полностью перестроить под себя – указать тип голоса (мужской или женский) и задать другие характеристики персонажа. Такой помощник сможет даже разговаривать с контактами из телефонной книги оборотами, заданными самим пользователем.

Определение номера системой Call Defender происходит вне зависимости от оператора. Олег выдает на экране информацию о категории номера (например, спам или мошенничество), и при необходимости передает эту информацию в банк. По словам представителей компании, в настоящее время маркировке подвергается около 60% всех входящих вызовов.

Олега легко подключить через суперприложение Тинькофф, в Тинькофф Мобайле или через мессенджеры ВКонтакте или Телеграм. Надо учитывать, что за переадресацию некоторые операторы могут брать плату, при этом сам помощник остается бесплатным.