Российские ученые начали изучение костной ткани из космоса

Российские учёные начали изучение влияния на организм костной ткани из космоса. Её намеренно выращивали на орбите Земли для последующего сравнения с обычной.

Как отметил управляющий партнёр компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани, в эксперименте планируется задействовать до 50 лабораторных грызунов. Первой группе мышей уже сделали пересадку космического костного мозга. Учёные планируют наблюдать за ними в течение месяца, чтобы увидеть все изменения. В частности, специалистов интересует наличие или отсутствие костной мозоли.

Хесуани объяснил, что главной задачей эксперимента является изучение отличий космической костной ткани от земной. Предполагается, что вещество, выращенное в условиях невесомости, будет обладать большим заживляющим действием и меньшими побочными эффектами. Если эта догадка подтвердиться, учёные смогут применить полученные знания в регенеративной медицине, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».