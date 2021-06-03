 

Российские ученые начали изучение костной ткани из космоса

03.06.2021, 8:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российские учёные начали изучение влияния на организм костной ткани из космоса. Её намеренно выращивали на орбите Земли для последующего сравнения с обычной.
Как отметил управляющий партнёр компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани, в эксперименте планируется задействовать до 50 лабораторных грызунов. Первой группе мышей уже сделали пересадку космического костного мозга. Учёные планируют наблюдать за ними в течение месяца, чтобы увидеть все изменения. В частности, специалистов интересует наличие или отсутствие костной мозоли.

Хесуани объяснил, что главной задачей эксперимента является изучение отличий космической костной ткани от земной. Предполагается, что вещество, выращенное в условиях невесомости, будет обладать большим заживляющим действием и меньшими побочными эффектами. Если эта догадка подтвердиться, учёные смогут применить полученные знания в регенеративной медицине, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.04 / Как новые санкции США повлияют на жизнь россиян? Мнения экспертов

12.09 / Китайский эксперт назвал опасности, которые таит регулярное употребление яблок

10.09 / Встречи с безликими гуманоидными существами

17.04 / В Кремле объяснили полезность признания ФБК экстремистской организацией

19.01 / Скандалы: В РУДН появился курс по астрологии

23.11 / Генералу МВД дали восемь лет колонии

12.03 / “Придется гнать”: Украина стягивает войска к границе с Крымом

18.02 / После отставки Макрона по требованию «Жёлтых жилетов» президентом станет его жена

05.03 / Скандалы: Разъединенный финансовый капитал

14.11 / ЛДПР требует отложить рассмотрение инициативы об изъятии детей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика