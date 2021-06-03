Победительница “Холостяка” рассказала о знакомстве с мамой Тимати

Победительница шоу «Холостяк» Екатерина Сафарова в ходе нового интервью пояснила о знакомстве с мамой Тимати. После завершения съемок артист позвал свою избранницу в отпуск с дочерью Алисой и Симоной Черноморской.

Победительницей восьмого сезона шоу «Холостяк» стала Екатерина Сафарова, которая до съемок десять лет жила в Испании. Недавно модель переехала в Москву. В рамках интервью она рассказала, как изменилась ее жизнь. О своих отношениях с рэпером Тимати Сафарова не стала высказываться, поскольку считает, что счастье любит тишину. В то же время модель успела отметить, что в ее личной жизни все хорошо.

Сафарова уже успела познакомиться с мамой артиста Симоной. Несколько месяцев назад модель летала в отпуск с возлюбленным, его родительницей и дочерью Алисой. После финала Тимати и Сафаровой нельзя было появляться вместе в общественных местах, поскольку пару могли сфотографировать, но певец все-таки решил рискнуть и пригласил избранницу с собой.

В подробности знакомства с Симоной Черноморской модель вдаваться не стала. Однако этот вопрос очень интересовал общественность. Многие вспомнили, что у матери Тимати были напряженные отношения с его экс-избранницей Анастасией Решетовой, пишет портал «Телепрограмма».