В России запретят автомобили с механической коробкой передач

С 2024 года в России будет прекращено производство автомобилей с ручной коробкой передач, а к концу десятилетия им будет запрещено выезжать на дороги общего пользования.

– Отказ от машин на «механике» – это общемировой тренд. Во-первых, передвигаться на таких автомобилях небезопасно, так как водитель постоянно отвлекается на переключение скоростей. Во-вторых, это банально неудобно, особенно когда автолюбитель живёт в большом городе и вынужден часто стоять в дорожных пробках. Вообще, таких автомобилей сейчас почти не покупают, их доля составляет менее 5 процентов от всех проданных в России в 2020 году. Что касается уже проданных машин, то мы, конечно, учли интересы их владельцев. Средний срок службы современного автомобиля составляет 7 лет, поэтому к 2030 году все они уже будут утилизированы, – заявил депутат Государственной думы Константин Тарасов.

По оценкам экспертов сейчас в России порядка пяти миллионов автомобилей с ручной коробкой передач. Сейчас правительство разрабатывает законопроект о льготной программе утилизации таких транспортных средств.

– Конечно, эти граждане смогут рассчитывать на скидку при утилизации. Точных цифр пока нет, но вместо ста тысяч рублей они смогут заплатить пятьдесят или даже тридцать, остальные расходы возьмёт на себя государство, – отметил автоэксперт.

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