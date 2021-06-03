 

COVID-19 в Украине. Число новых случаев увеличивается третьи сутки подряд

03.06.2021, 8:42, Новости дня
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“Зафиксирован 2581 новый случай заболевания COVID-19. Среди них 122 ребенка и 129 медработников. Также за минувшие сутки госпитализированы 1059 человек, летальных случаев – 102, выздоровело 9405 человек”, – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране зарегистрировали 2205 новых случаев COVID-19, 31 мая их было 2137.

В среду в Украине сделали 58 729 тестов на коронавирус, из которых 26 468 – методом ПЦР.

Больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве (529) и Запорожской области (182).

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 209 417 случаев коронавирусной инфекции, скончались 50 959 пациентов с COVID-19, выздоровел 2 072 091 человек.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1865878506908579

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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