Израильские партии договорились о создании коалиции и правительства без Нетаньяху

Отмечается, что коалиция была сформирована примерно за полчаса до крайнего срока, отведенного на это – в противном случае стране грозили новые выборы.

Times of Israel называет предполагаемое правительство “тонким, как бритва”. В коалицию вошли восемь из 13 партий, имеющие совершенно разные идеологические взгляды, и 61 из 120 депутатов – минимально возможное большинство.

В частности, будущее правительство поддержала партия “Раам” – это первый случай в истории Израиля, когда в правящую коалицию войдет арабская партия.

Оппозиционные политики договорились, что возглавлять правительство в течение двух лет (до 2023 года) будет глава партии “Ямина”, экс-министр обороны Нафтали Беннет. После этого премьер-министром будет Лапид (до 2025 года).

Теперь состав нового коалиционного правительства в течение 12 дней должен утвердить Кнессет.

Контекст:

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху находился на этой должности 12 лет.

Внеочередные парламентские выборы в Израиле состоялись 23 марта. 6 мая Нетаньяху потерял право на формирование правительства Израиля – истек срок, отведенный ему для этого. Страна оказалась на пороге пятых с апреля 2019 года парламентских выборов.

Прежнее правительство Израиля распалось в декабре прошлого года из-за того, что партнеры по правящей коалиции Нетаньяху и бывший спикер Кнессета, председатель партии “Кахоль Лаван” Бенни Ганц не договорились о госбюджете на следующий год. Тогда Нетаньяху отказался утверждать бюджет, сославшись на чрезвычайные обстоятельства в связи с пандемией коронавируса.

Критики заявляли, что Нетаньяху хотел помешать Ганцу занять пост премьер-министра осенью 2021 года, как это было согласовано в коалиционном договоре.

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