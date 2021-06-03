 

В Минэкономики Украины рассказали, какой важный для страны товар закупается в Беларуси

03.06.2021, 8:42, Новости дня
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“У нас есть два импортных товара из Беларуси, которые являются сырьевыми и важными для нашей промышленности – это топливо и удобрения, которых мы чуть более чем на 1 млрд импортируем. А по остальным товарам […] мы на $1,4 млрд экспортировали и на $1,1 млрд импортировали”, – сказал он.

По словам замминистра, у Украины с Беларусью “сейчас самый большой вызов”, но украинское правительство, по его прогнозам, справится с этой проблемой.

Качка рассказал о торговле с другими странам в целом.

“Украина всегда торгует в минус. Но вот я проверил – последние два месяца мы торгуем с профицитом. У нас минус в торговле товарами был сформирован только зимой за счет цены на газ. А так мы торгуем все стабильно – больше всего с ЕС”, – объяснил замглавы Минэкономики.

Контекст:

Вопрос о торговле с Беларусью возник в связи с санкциями, которые вводятся против Беларуси в том числе после истории с самолетом Ryanair, который 23 мая по пути из Афин в Вильнюс совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению считающего себя президентом Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Главы стран Евросоюза 25 мая договорились о расширении санкций против Беларуси из-за задержания Протасевича. За день до этого Европейский совет призвал запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран. СМИ сообщали, что ЕС может в июне ввести секторальные санкции против Беларуси.

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель говорил, что ЕС может наложить санкции на ключевой экспорт из Беларуси: калийные удобрения и транзит российского газа через страну.

Кабмин Украины с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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