Знать, военным не найти, кто мог «Панцирь» унести

Чего только у нас не списывают! А потом эта куча имущества оседает на складах. Как это для чего? Чтобы бесследно исчезнуть, так и не добравшись до потенциального покупателя или места своего уничтожения.

Особенно много всякого устаревшего добра у военных, поскольку именно вооружение модернизируется у нас со страшной силой. А куда старые крупнотоннажные агрегаты девать? Да пусть стоят, есть ведь не просят. Вот и «Панцирь-2ПУ» залег на складе военно-технического имущества, причем давненько, поскольку был списан аж в 2019 году. О сем событии и акт от 4 октября того года имеется, где указана стоимость этого фортификационного сооружения. Не дотянула его цена по полумиллиона, остановившись на 447 120 рублях.

Причем никто этот списанный объект не разобрал, положенный акт демонтажа не составил и полученные в результате 72 тонны лома черных металлов не оприходовал. Однако ж это не помешало злоумышленникам его похитить. Да-да, здоровенный комплекс было уже травкой вокруг оброс, а кто-то безжалостный выкорчевал сооружение и утащил в неизвестном направлении. Хватились-то «Панциря» еще в конце декабря 2019, но никто беднягу не искал, пока на тот склад не смогла попасть комиссия, куда входили военные полицейские и сотрудники Санкт-Петербургской гарнизонной прокуратуры. А случилось это лишь в феврале 2020, когда им всем дали туда допуск.

Скажете, странно? Почему это на склад военно-технического имущества самим военным нет доступа для проверки? Видимо, так изначально кем-то было задумано. Чтобы то самое бесхозное имущество безнаказанно разворовывать, территорию, где было установлено фортификационное сооружение сдали в аренду посторонней организации по имени ООО «Индиго».

Кого же обвинили в краже? Командир военной части 31810 подал иск к Юлии Самохваловой, служившей по контракту и занимавшей в то время должность начальника склада, но в марте 2020 перешедшей на другое место службы. Дескать, та недобросовестно исполняла должностные обязанности. Ответчица объясняла, что инженерное сооружение на склад не сдавалось, а находилось, где и стояло, далеко от ее места службы. К тому же охрана военной части была снята.

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд истцу отказал. Возбуждено уголовное дело по преступлению, подпадающему под часть 4 статьи 158 УК РФ (кражу в особо крупном размере). А таинственно исчезнувший «Панцирь» ищут. Судя по его портрету в фас, фортификационное сооружение было немалых размеров.

Да и металлолома комплекс содержал достаточно, чтобы обогатить придумавших эту комбинацию. Ищите, как гласит Библия, и обрящете…

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