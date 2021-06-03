Выпущен BMW X7 Dark Shadow Edition: теперь в фотографиях

Ранее на этой неделе BMW India запустила в стране X7 Shadow Edition по цене от 2,02 крор рупий (бывший выставочный зал, вся Индия). По сравнению со стандартной версией, модель ограниченного выпуска отличается обновленным дизайном экстерьера, новой обивкой и дополнительными функциями. Мы взглянем на X7 Dark Shadow Edition в нашей подробной галерее изображений.

Наиболее значительным изменением BMW X7 Shadow Edition по сравнению с ванильным X7 является цветовая схема BMW Individual Metallic Frozen Arctic Grey.

Хромированные элементы на обычном BMW X7 имеют черную хромированную отделку на этой модели ограниченного выпуска, включая такие детали, как решетка радиатора и передние воздухозаборники.

С обеих сторон обработкой черным хромом подверглись центральная и задняя стойки, ORVM и оконные рамы.

Модель X7 Dark Shadow Edition, выпущенная ограниченным тиражом всего 500 экземпляров по всему миру, оснащена 22-дюймовыми легкосплавными дисками M-light с V-образными спицами, окрашенными в матово-черный оттенок.

В задней части SAV, как любит называть его BMW, установлена ​​выхлопная система M-Sports с черной хромированной окантовкой.

Внутри BMW X7 Dark Shadow Edition 2021 года отделана кожей Full Merino в двухцветном исполнении — Night Blue и Black.

Обработка кожи Black Merino также перенесена на нижнюю часть приборной панели и на передние спинки.

В области центральной консоли дизайн нового BMW X7 Dark Shadow Edition подчеркивается декоративными накладками BMW Individual цвета Piano Black с логотипом Dark Shadow Edition.

Кроме того, модель оснащена такими функциями, как панорамный люк на крыше, функция массажа передних сидений, HUD, пятизонный климат-контроль, звуковая система Bowers & Wilkins Diamond Surround и профессиональный пакет развлечений для задней части салона.

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