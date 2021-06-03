Что за щит

Физраствор и «Новая газета» вколачивают искусство в массы.

Мы продолжаем воздействовать красотой на карательные атрибуты власти. Нам шлют рисунки для оформления противоударных щитов ОМОНа, которыми пользуются для для разгона шествий и демонстраций. Свои варианты художники отправляли нам по адресу [email protected], теперь мы публикуем то, что нам особенно понравилось. А лучшие работы уже переносятся на реальные щиты, скоро их можно будет увидеть и даже купить. Ждите сообщений о выставке и приходите на нее. Присланные эскизы мы тоже там покажем, всем будет хорошо.

ОТ РЕДАКЦИИ

Физраствор — фабрика изображений и творчества. Фабрика выпускает сообщения. Это высказывания художников о том, что происходит в мире. Работники фабрики часто видят в реальности все нереальное, неочевидное и необъяснимое. Поэтому из их сообщений ясно только то, что что-то пошло не так. Это знание не обещает зрителю ничего безопасного, привычного и комфортного, зато побуждает к наблюдательности, вдумчивости и саморазвитию.

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