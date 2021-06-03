В Ярославской области конкуренция за вакансии выше, чем в Ивановской и Костромской областях
03.06.2021, 8:13, Детали
Теги: Безработица, Бизнес, Работа
Последнее время активно обсуждается идея объединения небольших и средних российских городов, которую выдвинул федеральные урбанисты.
По их мнению, это может дать городам новый экономический импульс. В основе объединения – хорошее транспортное сообщение. В качестве примера возможного слияния эксперты назвали Ярославль, Иваново и Кострому. Служа исследований hh.ru, выяснила, где проще найти работу, а также сколько в среднем готовы платать работодатели.
Где проще найти работу?
В Ивановской и Костромской областях найти работу проще, чем в Ярославской области – на одну вакансию здесь претендуют два кандидата (2,5 резюме на одну вакансию). В Ярославской области конкуренция выше – на одну позицию претендуют три соискателя (3,4 резюме на вакансию).
|
Область
|
Средняя предлагаемая зарплата
|
Средняя ожидаемая зарплата
|
Ярославская область
|
39 100 рублей
|
35 600 рублей
|
Ивановская область
|
38 100 рублей
|
35 800 рублей
|
Костромская область
|
39 000 рублей
|
35 000 рублей
– Если сравнивать три области – Ярославскую, Ивановскую и Костромскую, – то мы видим, что конкуренция за вакансии выше в Ярославской области. На одну позицию здесь претендуют три человека, в отличие от двух других областей, где на одну позицию претендуют два человека. Во многом это объясняется тем, что Ярославль более крупный город, который притягивает специалистов в том числе из соседних городов. Средние предлагаемые зарплаты в трех областях отличаются незначительно. Если в Ярославской области работодатели в мае в среднем указывали в вакансиях 39 100 рублей, то в Ивановской области это на 1000 рублей меньше – 38 100. Если мы посмотрим, в каких сферах работодатели Ярославской, Ивановской и Костромской областей чаще всего размещают вакансию, то увидим, что топ-5 сфер с самым большим количеством вакансий примерно одинаков. Компании чаще всего ищут специалистов по продажам, производственников, рабочий персонал и кандидатов без опыта работы, а также сотрудников транспортной сферы и административный персонал, – отмечает Мария Токарева, менеджер по маркетингу и связям с общественностью hh.ru по Северо-Центральному региону.
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