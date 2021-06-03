В Ярославской области конкуренция за вакансии выше, чем в Ивановской и Костромской областях

03.06.2021, 8:13, Детали

Теги: Безработица, Бизнес, Работа

Последнее время активно обсуждается идея объединения небольших и средних российских городов, которую выдвинул федеральные урбанисты.

По их мнению, это может дать городам новый экономический импульс. В основе объединения – хорошее транспортное сообщение. В качестве примера возможного слияния эксперты назвали Ярославль, Иваново и Кострому. Служа исследований hh.ru, выяснила, где проще найти работу, а также сколько в среднем готовы платать работодатели.

Где проще найти работу?

В Ивановской и Костромской областях найти работу проще, чем в Ярославской области – на одну вакансию здесь претендуют два кандидата (2,5 резюме на одну вакансию). В Ярославской области конкуренция выше – на одну позицию претендуют три соискателя (3,4 резюме на вакансию).

Область Средняя предлагаемая зарплата Средняя ожидаемая зарплата Ярославская область 39 100 рублей 35 600 рублей Ивановская область 38 100 рублей 35 800 рублей Костромская область 39 000 рублей 35 000 рублей

– Если сравнивать три области – Ярославскую, Ивановскую и Костромскую, – то мы видим, что конкуренция за вакансии выше в Ярославской области. На одну позицию здесь претендуют три человека, в отличие от двух других областей, где на одну позицию претендуют два человека. Во многом это объясняется тем, что Ярославль более крупный город, который притягивает специалистов в том числе из соседних городов. Средние предлагаемые зарплаты в трех областях отличаются незначительно. Если в Ярославской области работодатели в мае в среднем указывали в вакансиях 39 100 рублей, то в Ивановской области это на 1000 рублей меньше – 38 100. Если мы посмотрим, в каких сферах работодатели Ярославской, Ивановской и Костромской областей чаще всего размещают вакансию, то увидим, что топ-5 сфер с самым большим количеством вакансий примерно одинаков. Компании чаще всего ищут специалистов по продажам, производственников, рабочий персонал и кандидатов без опыта работы, а также сотрудников транспортной сферы и административный персонал, – отмечает Мария Токарева, менеджер по маркетингу и связям с общественностью hh.ru по Северо-Центральному региону.