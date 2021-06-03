Молочно-медовая ванна, картофельная маска и не только: лайфхаки красоты от арабских женщин

Подавляющее большинство народов мира восхищается арабскими женщинами и их невероятной, завораживающей и пленительной красотой. Это подтверждается не только суждениями людей, живущих в разных концах мира, но и мнением авторитетных экспертов.

Независимое исследование, проведенное одним из швейцарских косметологических брендов, подтвердило, что у арабских женщин самая здоровая и молодая кожа в мире. Хоть эти достоинства в большей мере считаются генетическими, дамы Ближнего Востока всячески улучшают свои природные данные. Они считают, что хорошие домашние ухаживающие процедуры могут улучшить даже то, что прекрасно от природы.

Хотите узнать самые лучшие лайфхаки и секреты красоты прекрасных арабских женщин? Тогда знакомьтесь с нижеприведенной информацией и становитесь краше!

Картофельно-йогуртовая маска для лица

Эта маска представляет собой простую смесь картофельного пюре и натурального йогурта. Взаимодействие этих ингредиентов с давних времен восхваляется поколениями женщин из-за своих полезных свойств по омоложению кожи.

Такое средство помогает убрать темные круги под глазами, уменьшить выраженность морщин, осветлить и подтянуть кожу.

Приготовление:

Сварить 2-3 средних очищенных картофельных клубня без соли.Из свежесваренных клубней сделать пюре, затем остудить его до комнатной температуры.Смешать картофельное пюре и натуральный йогурт в равных пропорциях.

Использовать по стандартной схеме – нанести на кожу на 7-15 минут, смыть прохладной водой.

Молочно-медовая ванна

Мы привыкли ухаживать за лицом и шеей, совершенно забывая о своем теле. Пора прислушаться к советам арабских женщин и начать ухаживать за каждой клеточкой своей кожи.

Для того чтобы сделать кожу тела подтянутой, упругой и гладкой, необходимо принимать теплые ванны с молоком и медом. Этим способом пользовалась даже древнеегипетская царица Клеопатра! Она ежедневно принимала ванны из меда и ослиного молока, которое мы заменим на коровье.

Для того чтобы приготовить эту чудодейственную ванну, вам необходимо:

Растворить 100 грамм меда в 1-1,5 литрах молока.Вылить эту смесь в теплую ванну.

Принимайте водные процедуры в течение 10-25 минут и наслаждайтесь состоянием своей кожи!

Предупреждение: мед – это сильнейший аллерген, который при попадании на кожу может вести себя непредсказуемо. Поэтому, прежде чем совершать какие-либо косметологические процедуры с этим ингредиентом, проведите тест на аллергию.

Маска для волос с оливковым маслом и медом

Оливковое масло – известное с древних времен средство для волос, избавляющее их от тусклости. Оно стимулирует кровообращение у корней и увлажняет кончики, придавая шевелюре блеск и здоровый вид.

Мед же обладает способностью поглощать и удерживать влагу, что делает его ключевым компонентом в масках, делающих волосы мягкими и ухоженными.

Для того чтобы приготовить маску из оливкового масла и меда, вам необходимо:

Тщательно смешать 2 части меда и 3 части оливкового масла.Нанести эту смесь на волосы на 15-60 минут, обернуть пакетом или пленкой, изредка согревая их теплым воздухом.Смыть большим количеством шампуня и увлажнить обычной маской.

Марокканская маска для лица из красной глины

Марокканская красная глина добывается в Атласских горах Марокко из отложений, образованных вулканической активностью и геотермическими изменениями в почве. Это волшебное средство сужает поры, минимизирует выраженность признаков старения, разглаживает текстуру кожи и улучшает ее тонус.

Для того чтобы приготовить маску, необходимо перемешать глину с водой, пока она не достигнет консистенции густой сметаны. При желании в продукт можно добавить несколько капель витаминных экстрактов.

Маска наносится на 10-15 минут и тщательно смывается теплой водой при помощи средства для умывания и специального спонжа. После нее кожа требует большего увлажнения и питания, чем в обычных условиях.

Совет: не давайте маске высохнуть на вашем лице. Каждые 2-3 минуты мочите лицо обычной или термальной водой.

Марокканское аргановое масло

Марокканское аргановое масло богато витамином Е, помогающим в улучшении общего внешнего вида кожи и волос.

Это широко используемое магическое масло производится из ядер арганового дерева. Как говорилось выше, оно помогает улучшить состояние кожи и волос. Нетяжелое и нежирное масло, которое легко впитывается, можно использовать на любом участке тела, не боясь образования комедонов, акне или сыпи.

Предупреждение: прежде чем использовать марокканское аргановое масло, проведите тест на аллергию на небольшом участке тела.

Еще несколько простых советов

Если вы хотите увидеть мгновенный эффект от домашнего ухода, то смешайте мед с молоком и куркумой и нанесите на лицо. Это сделает вашу кожу мягче, придаст ей сияние и гладкость.

Второе мгновенное средство для ухода – оливковое, кокосовое или масло жожоба. Нанесение на длину может предотвратить седину, сохранить волосы гладкими и избежать появления секущихся кончиков.

Красивые глаза – залог обворожительности

Классические каноны красоты Востока утверждают, что самой важной частью внешности являются глаза, а самое лучшее средство, которое подчеркивает их привлекательность, – это яркая черная подводка.

С незапамятных времен женщины Востока красились натуральной подводкой для глаз, которая существовала в виде черного порошка. Для того чтобы нанести ее на внутреннюю и внешнюю сторону век, они использовали маленькую чистую палочку.

Сегодня, имея под рукой огромное разнообразие подводок для глаз, теней, накладных ресниц, туши и хайлайтеров, мы можем красиво накрасить и визуально увеличить глаза, не прикладывая к этому особых усилий. Поэтому не стесняйтесь пользоваться этими благами цивилизации, чтобы увеличить свою привлекательность!

Здоровый сон

Арабские женщины говорят: “Ложись спать пораньше, в этом случае ты точно проснешься красивой”. И они действительно правы! Огромное количество исследований, проведенных по всему миру, подтвердили взаимосвязь здорового сна, хорошего внешнего вида и самочувствия.

Этот пункт – еще одно напоминание из тысячи о том, что вам необходимо высыпаться. Только так ваш организм будет иметь достаточно ресурсов для красоты и продуктивности.

Хна для волос

Если вы хотите изменить цвет волос, но не вредить их качеству, то обратите внимание на хну. Она придаст вашей шевелюре благородный оттенок и защитит их от внешних повреждений.

Темным волосам хна придаст приятный древесный оттенок, а блондинок покрасит в рыжий.

Если ваши волосы отличаются сухостью, то воспользуйтесь следующим лайфхаком. Смешайте хну с небольшим количеством оливкового масла. Конечно, это уменьшит интенсивность цвета, но при этом увлажнит ваши волосы и сделает их сияющими.

Если вы хотите более сильный красноватый цвет, смешайте хну с каркаде или обычным черным чаем.

Обворожительная улыбка

Белые зубы – это очень важная черта нашей внешности, которая делает нас привлекательнее. Именно поэтому очень важно сохранить их в отличном состоянии. Для этого чаще посещайте стоматолога, не забывайте про зубную нить и ежедневное очищение.

Несколько раз в месяц зубы можно чистить с помощью поваренной соли или соды, это сохранит их белизну.

Краска для губ

Для того чтобы придать губам цвет без помощи татуажа, существует древнее средство – специальная краска. Она имеет название “дайрам”, а добывают ее из коры определенного дерева, измельчают и смешивают с водой.

Такая краска придает губам темно-красный цвет на 3-4 недели.