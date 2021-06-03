 

США собрались ускорить развертывание гиперзвукового оружия

03.06.2021, 7:50, Новости дня
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США намерены ускорить развертывание гиперзвуковых вооружений, проект военного бюджета на 2022 финансовый год (начинается 1 октября 2021 года) отвечает этим целям, сообщил замдиректора по гиперзвуковым разработкам в отделе научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок Пентагона Майкл Уайт.

«Бюджетный запрос очень важен с точки зрения гиперзвуковых вооружений. Бюджет 2022 финансового года позволит приобрести данные системы в большом количестве, когда они будут разработаны, – мы действительно ускоряем развертывание данного потенциала», – передает ТАСС слова Уайта на видеоконференции вашингтонского Центра стратегических и международных исследований. По его словам, Пентагон отдает приоритет разработке крылатых ракет воздушного базирования. Представитель Пентагона дал понять, что данные вооружения из-за своего размера более совместимы с другими гиперзвуковыми платформами.

Заместитель директора по разработкам обратил внимание то, что ведомство сейчас занимается наступательными и оборонительными системами в данной сфере. «Мы изучаем возможности многосферной платформы, операций, что в итоге требует целую серию гиперзвуковых вооружений. <…> Что касается ВМС и ВВС, то мы обсуждаем, как можно развивать совместимые с истребителями и бомбардировщиками системы, – отметил он. – Мы изучаем различные варианты для крылатых гиперзвуковых ракет».

По сведениям информационно-аналитического центра «Джейнс», Агентство по противоракетной обороне США запросило на 2022 финансовый год 247,9 млн долларов на разработку средств защиты от гиперзвукового оружия.

«Наши противники имеют значительный запас баллистических ракет, они развивают значительный запас гиперзвуковых ракет», – сказал Уайт. Он дал понять, что США отстают в вопросе возможных запусков таких вооружений по оперативным характеристикам. «Мы развиваем гиперзвуковую систему, чтобы гарантировать способность контролировать временные рамки противостояния, что необходимо для сдерживания будущего конфликта», – добавил представитель Пентагона.

«Потенциальные противники за последнее десятилетие приняли решение перейти к гиперзвуковым системам, создают новый потенциал. Это серьезно сжимает временные рамки противостояния, – отметил Уайт. – Мы раньше могли себе позволить не двигаться в данном направлении, теперь у нас нет такой роскоши. (Противники) располагают потенциалом, которого у нас нет».

В феврале 2020 года в вооруженных силах США представили модель дальнего гиперзвукового оружия (Long Range Hypersonic Weapon, LRHW). Армия США ведет проект Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), в переводе – гиперзвуковое оружие большой дальности. В целях экономии денег в программе используется тот же глайдер, что и в программе ВМС. Разница только в ракете. Планируемая дата постройки прототипа – 2023 год. Запуск будет происходить с наземной мобильной пусковой установки. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как США создают гиперзвуковое оружие против России.



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