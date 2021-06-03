В Китае оценили попытки США поссорить Пекин и Москву

Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве – попытка последнего переманить Россию на свой сторону, рассорив ее с Китаем, но в прочности их отношений сомневаться не приходится, а вот с США у РФ очень много противоречий, пишут СМИ.

Как пишет издание «Жэньминь жибао» (перевод представлен «ИноСМИ»), после утверждения встречи президентов РФ и США в Женеве некоторые западные СМИ отметили, что администрация Джо Байдена хочет воспользоваться случаем и протянуть Москве «оливковую ветвь», чтобы «разлучить» Китай и Россию.

В своем материале автор утверждает, что так называемый «союз с Россией в борьбе с Китаем» – это догадки лишь небольшого количества западных СМИ и деятелей, передает РИА «Новости».

По мнению издания, сегодня китайско-российские отношения – это не китайско-советские отношения в период холодной войны, ни Китай, ни Россия не будут развивать межгосударственные отношения на базе менталитета холодной войны. Чтобы расположить к себе Россию, у США нет ни долгосрочных искренних надежд, ни эффективных средств, ни тесного стратегического взаимного доверия.

Кроме того, существующие долгое время структурные противоречия между Россией и США сдерживают «восстановление» двусторонних отношений. В Докладе о стратегии государственной безопасности США РФ рассматривается в качестве «основной угрозы», а Москва внесла Соединенные Штаты в список «недружественных стран», и все эти действия отчетливо отвечают на коренные вопросы.

Также кроме механизмов по военному контролю, все остальные механизмы по взаимодействию между Россией и США уже практически приостановлены, торгово-экономическое сотрудничество крайне ограниченное, поэтому и не обладает особым вспомогательным значением. Плюс к этому, после холодной войны США долгое время придерживались политики по «ослаблению России», а в результате украинского кризиса США и другие западные страны придерживаются всесторонней конфронтационной позиции по отношению к России.

Все это, по мнению китайского издания, будет оказывать длительное влияние на отношения между РФ и США и другими западными странами. В связи с этим надежда на то, что встреча лидеров двух стран или запуск проекта «Северный поток – 2» позволит возобновить двусторонние отношения, кажется нереальной. По мнению автора, Китай и Россия прошли через многочисленные исторические испытания, им не страшны никакие внешние силы.

Ранее президент США Джо Байден, выступая перед военнослужащими на базе в штате Вирджиния, заявил, что США «находятся в сражении между демократиями и автократиями». Байден отметил, что провел с Си Цзиньпином больше времени, чем «другие мировые лидеры»: «24 часа личных встреч только с ним и переводчиком. 17 тыс. миль (112,6 тыс. км) путешествий с ним в Китае и здесь».

Напомним, 29 мая Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя заявление президента США Байдена об уверенности китайского лидера Си Цзиньпина в том, что КНР «овладеет Америкой» в ближайшие 10-15 лет, сказал, что «в США маниакально боятся Китая».