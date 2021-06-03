Певица Валерия смутила поклонников необычным фотоснимком: “Почему я со связанными ногами?”

Популярная певица Валерия разместила на своей странице в Instagram весьма оригинальное фото, на котором её внешний вид вызывает довольно неоднозначные ассоциации. Публикация знаменитости вызвала массу противоречивых отзывов от подписчиков.

Подобно множеству своих коллег по шоубизу, исполнительница при случае любит поэпатировать своих поклонников, и похоже, свежая публикация стала одним из примеров такой практики. На опубликованном в микроблоге изображении красавица лежит в своей комнате на полу в крайне необычной позе: её голова, спина и талия располагаются на подстилке из нескольких одеял, а нижняя часть тела находится на стоящем рядом стуле. При этом руки Валерии распростерты в разные стороны, а ноги, лежащие на возвышении – связаны. “Со стороны ну очень странная картина. Как думаете, почему я валяюсь на полу среди такого “хлама” со связанными ногами?” – интригующе поинтересовалась у фолловеров хозяйка аккаунта.

Стоит отметить, что большинство подписчиков оказались весьма осведомленными в области оздоровительных практик и сразу догадались, что исполнительница в столь необычном виде попросту занимается йогой по методике Айенгара. Те же из посетителей страницы, кто не интересуется методами оздоровления, принялись гадать и высказали сразу несколько мнений, и одним из них, к слову, стала версия о том, что супруг Валерии Иосиф Пригожин был вынужден связать строптивую супругу из-за того, что она “напилась и буянила”. Ну и, традиционно, немало поклонников в очередной раз похвалили стройность и красоту своей любимицы.