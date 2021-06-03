В мире сделали почти 2 млрд прививок от коронавируса – данные Bloomberg

В среднем за сутки вводят 35,6 млн доз препаратов от COVID-19.

Вакцинация проходит уже в 176 странах.

Больше всего прививок, по данным агентства, сделали на территории материкового Китая – 681,9 млн.

В пятерку стран с самой массовой вакцинацией входят также США (296,9 млн), Индия (220,9 млн), Бразилия (68,4 млн) и Великобритания (65,7 млн).

В 13 странах сделано достаточно прививок от COVID-19, чтобы охватить 40% населения, пишет Bloomberg.

Мировым лидером по данному показателю агентство называет Сейшельские острова – там прививок сделали достаточно для иммунизации 70% населения.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация началась в мире в конце 2020 года.

По данным ВОЗ на 2 июня, в мире с начала пандемии подтвердили 170,8 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались почти 3,6 млн пациентов с COVID-19.

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