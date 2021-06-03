Суд закрыл дело о признании недействительной национализации “ПриватБанка” – НБУ

Дубилет, которого подозревают в растрате средств “ПриватБанка” перед его национализацией в 2016 году, подавал в суд на сам банк, Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Нацбанк и Кабинет Министров выступали в качестве третьих лиц.

“Национальный банк приветствует законное и обоснованное решение суда”, – заявил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Он объяснил, что суд отказал Дубилету в связи с применением закона, согласно которому “единственный способ защиты прав лиц, которые являются или были участниками банка, – возмещение ущерба в денежной форме”.

Григорчук также напомнил, что после заключения договора купли-продажи акций неплатежеспособного банка “государство как инвестор не может быть лишено права собственности на приобретенные им акции банка и такие акции не могут быть истребованы в пользу предыдущего владельца”.

Контекст:

“ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала его на 155 млрд грн. Ранее банк принадлежал бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

В декабре 2017 года “ПриватБанк” подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждают, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций. Бывшие собственники, в свою очередь, оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной.

Национальный банк Украины это решение обжаловал.

Самого Дубилета и еще двух бывших топ-менеджеров подозревают в растрате средств “ПриватБанка”. По данным следствия, в 2016 году Дубилет, экс-замглавы правления “ПриватБанка” Людмила Шмальченко и экс-руководитель департамента межбанковских операций Надежда Конопкина организовали схему вывода из банка $314,9 млн (8,2 млрд грн по тогдашнему курсу Национального банка Украины).

23 февраля детективы НАБУ сообщили трем бывшим топ-менеджерам “ПриватБанка” о подозрении в растрате более 136,9 млн грн. По данным СМИ, речь идет о бывшем первом замглавы правления банка Владимире Яценко, Александре Дубилете и экс-руководителе одного из подразделений финучреждения Елене Бычихиной.

15 марта генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения по эпизоду о растрате 8,2 млрд грн.

29 марта и.о. главы САП Максим Грищук сообщил, что Дубилета объявили в розыск, так как он скрывается от следствия. Сам Дубилет это отрицал – по его словам, правоохранительным органам известно, что он живет в Израиле, и до карантинных мер участвовал во всех следственных действиях.

2 июня Высший антикоррупционный суд Украины принял решение о заочном аресте Дубилета.

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