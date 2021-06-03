“Натанцевала”. Климкин прокомментировал назначение в “Роснефть” экс-главы МИД Австрии

“История с присоединением бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль к наблюдательному совету “Роснефти” – типичная история политической коррупции. […] Писала колонки для Russia Today, как министр отличилась разве только танцем с [президентом РФ Владимиром] Путиным на своей свадьбе, а тот отблагодарил. Словом, натанцевала”, – написал Климкин.

Он отметил, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, который также имеет должность в “Роснефти”, “еще имеет реальное влияние в Германии, по меньшей мере у части бизнеса”, а у Кнайсль “влияния никакого нет”.

“Хуже всего, что это только верхушка айсберга российской политической коррупции, а когда говоришь политикам ЕС: “Вы себя этим разрушаете”, то ответ: “Вы же тоже получаете нефтепродукты от них, хоть и косвенно”. Начинать всегда нужно с себя”, – заявил экс-глава МИД Украины.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/1455718891442129

Контекст:

В качестве независимых директоров “Роснефти” Кнайсль и Шредер были назначены 1 июня. Их выдвигало на эти должности российское правительство.

Кнайсль возглавляла МИД Австрии с декабря 2017 года по июнь 2019-го.

18 августа 2018 года на свадьбу Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера приезжал по приглашению Кнайсль Путин. Президент РФ посетил праздник по пути в Германию, где у него была встреча с канцлером Ангелой Меркель. Он привез с собой Кубанский казачий хор, который спел на свадьбе, и подарил молодоженам картину, старинную масловыжималку и тульский самовар. Также он станцевал с невестой и сказал тост на немецком языке.

Приглашение Путина на свадьбу вызвало критику в Австрии. Кнайсль заявила, что не жалеет о своем решении.

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