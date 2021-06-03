Бывший пресс-секретарь Пашиняна назначен послом Армении в Украине

“Назначить Владимира Карапетяна чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Украине сроком на три года (резиденция в Киеве)”, – говорится в тексте указа.

До января 2020 года Владимир Карапетян почти год занимал должность пресс-секретаря премьер-министра Никола Пашиняна. Ранее он работал в посольствах Армении в Украине и Грузии, занимал пост пресс-секретаря МИД Армении, отмечает агентство “Новости-Армения”.

Последние 2,5 года должность посла Армении в Украине занимал Тигран Сейранян.

Контекст:

Никол Пашинян возглавлял правительство Армении с мая 2018 года. Он пришел к власти в результате массовых акций протеста.

В 2020 году в Армении обострился политический кризис после того, как оппозиция призвала Пашиняна уйти в отставку за подписание соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Нагорный Карабах передал Азербайджану пять районов, а армянская армия вынуждена была покинуть регион. Отставку правительства Пашиняна поддерживал и президент Саркисян.

18 марта 2021 года Пашинян объявил внеочередные парламентские выборы, их намерены провести 20 июня.

25 апреля Пашинян подал в отставку. 3 мая его на специальном заседании парламента в первый раз отказались назначить главой правительства. 10 мая – второй раз.

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