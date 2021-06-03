Гигантская яма образовалась в Мексике и продолжает увеличиваться

В мексиканской деревне Пуэбла образовалась огромная яма, диаметр которой составляет 100 метров и глубиной около 20 метров. Яма продолжает увеличиваться в размерах.

Жители деревни обеспокоены наличием гигантской ямы, которая открылась в земле. Она растет в размерах с каждым днем и в настоящее время уже имеет диаметр около 100 метров и 20 метров в глубину.

Все началось с того, как семья Санчес, в прошлую субботу услышала громкий грохот, который они спутали с грозой. Однако, переглянувшись, они поняли, что это было нечто другое.

Образовавшаяся дыра заполнена водой и окружена полем. Местные власти решили огородить этот район, чтобы защитить соседей и прочих любопытных.

Первоначально размер ямы составлял всего пять метров в диаметре, но с каждым днем ее размеры увеличивались. В воскресенье диаметр ямы составил 30 метров, в понедельник – около 60 метров, а во вторник – 80 метров.

С каждым днем разрастающаяся яма приближается к дому семьи Санчес, проживающая в этих местах с 2014 года. Теперь им придется покинуть дом.

– Мы остались на улице. У нас ничего нет, – сообщил обеспокоенный Хериберто Санчес местным СМИ.

На данный момент эксперты не могут однозначно объяснить это явление. Основные версии: геологический разлом или водные изменения в почве.