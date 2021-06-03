Опубликовано видео с НЛО, зафиксированных радарами военного корабля США

Спустя несколько дней после того, как бывший президент США Барак Обама заявил, что у военных есть доказательства столкновения с НЛО, режиссер-документалист Джереми Корбелл опубликовал видео, с изображением данных радаров.

Джереми Корбелл опубликовал 46-секундное видео в Twitter, заявив, что оно было снято на американском корабле Omaha 15 июля 2019 года. По его утверждению, это группа неопознанных летающих объектов (НЛО) рядом с кораблем ВМС.

На видео запечатлен экран радара с несколькими объектами, движущимися вокруг корабля. В какой-то момент один из военных произносит: «Свят (ругательство)! Они двигаются быстро. … Они оборачиваются.»

На экране радара можно увидеть около 14 неопознанных объектов, скорость которых колебалась примерно от 70 до 250 километров в час. Скорость корабля была в три раза меньше, чем у НЛО.

Он объяснил, что столкновение с НЛО 15 июля 2019 года у побережья Сан-Диего длилось два часа с 9 до 11 часов вечера и закончилось, когда один из объектов ушел в океан. Когда американская подводная лодка отправилась на поиски объекта, то не было обнаружено никаких обломков.

Корбелл считает, что данный инцидент засекречен военными США, и надеется, что в ближайшее время общественность узнает все детали инцидента.

Американские официальные лица уже делают беспрецедентные шаги по подтверждению подлинности видеозаписей, снятых военными кораблями и самолетами. И они уже признаются, что им ничего не известно о происхождении неопознанных объектов.

В США растут призывы к полному раскрытию информации, чтобы выяснить, не скрывают ли все мировые правительства информацию об НЛО.