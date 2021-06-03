 

Утечка информации из отчета Министерства обороны США об обнаружении на Земле НЛО являющихся … «формой механической жизни»

03.06.2021, 7:15, Разное
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Анонимный источник на днях опубликовал в сети снимок одной страницы из сверхсекретного отчета Пентагона о феномене НЛО. Вывод звучит следующим образом: «НЛО являются либо управляемыми дистанционно автономными дронами, либо формой механической жизни с неорганическим интеллектом».

Документ называется «Раздел V: Анализ поведенческих данных» и описывает странное совместное расследование, проведенное АНБ, МНБ, ONI и SAP совместно с министерством обороны.

В ходе расследования эти группы «провели тщательное изучение собранных данных и свидетельств очевидцев» различных неопознанных воздушных явлений.

Раздел V: Анализ поведенческих данных

Утечка информации из отчета Министерства обороны США об обнаружении на Земле НЛО«Совместные подразделения ONI, NSA, DHS и эксперты SAP, уполномоченные Министерством обороны, провели тщательное изучение агрегированных данных и показаний свидетелей. В данном подразделе речь идет о случаях класса CERT, которые, в свою очередь, обозначены как таковые из-за общего сходства в поведении с другими случаями, заслуживающими высокой оценки. Как упоминалось в разделе III, этот класс содержит 1292 случая и является единственным классом, способным получить пост-аналитическую обработку.

Поведенческие выводы:

Данные из отчетов указывают на значительную общность стимул-реакция и приводят к обобщенным выводам о природе когнитивной обработки ОА/СП. Хотя детали различаются, этот источник достаточно уверен, что выводы экспертов указывают на какую-то форму неорганического интеллекта.

Все случаи, когда контактеры UAP (с НЛО) проявляли реагирующие действия, не являющиеся немедленным отступлением, можно в целом описать как проявление чувства страха и любопытства. Некоторые подтвержденные данными свидетельства очевидцев зашли так далеко, что описали взаимодействие и поведение НЛО как «игривое… как со щенком» и «пугливое, но очень внимательное, похожее на реакцию попугая».

Такое поведение является основным признаком случаев класса CERT и не встречается в случаях, которые были объяснены иначе. В отчете использовалось специальное исследование с использованием известных поведенческих данных, обработанных с помощью специализированного искусственного интеллекта, по сути, реинжиниринг обработки мыслей с использованием собранных данных стимулов/реакций.

Вычислительный центр Министерства обороны запустил виртуальную нейронную сеть, используя разработанную систему обработки, и обнаружил, что поведение UA/SP (НЛО) может быть воспроизведено с 98,4% достоверностью.

В отчете сделан вывод, что поведение, проанализированное в результате таких контактов, демонстрирует сильное AGI и слабое ASI поведение и может быть воспроизведено с помощью современных вычислительных систем. Этот отчет имеет большое значение, поскольку он указывает на то, что посторонние процессы, встречающиеся в органической жизни, не влияют на поведение. Исключение этих переменных и влияние маневров, показанных в разделе II, на химические процессы позволяют предположить, что UA/SP (НЛО) являются либо дистанционными, автономными дронами, либо формой механической жизни.

Отчет Хармена-МакКаррена использует » Расхождение 1999 года», чтобы предположить, что модернизация НЛО (развитие, обновление) могла изменить поведение и физическую конструкцию UA/SP (НЛО), таким образом классифицируя их как дронов, управляемых органическим видом.

Шибакойя отвечает на это утверждение, возражая, что машинный интеллект может реагировать подобным образом на определенный фактор, и выдвигает гипотезу, что быстрое увеличение летных характеристик (развитие внешнего вида и технических характеристик НЛО) может указывать на постепенный процесс их виртуальной эволюции.

Аналогичным образом, Шибакойя предполагает, что постепенное изменение внешнего вида и поведения обнаруженных случаев CERT (НЛО) может быть результатом смены поколений, когда более старые модели существ отходят на второй план, выполняя менее сложные задачи».



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