Мнение: О капитуляции Путина – полные условия

Анатолий el_murid Несмиян, который в представлениях для #ЖЖ не нуждается, назвал обновлённую позицию Кремля, согласно которой Россия не намерена отказываться от украинского транзита даже после пуска «Северного потока – 2», актом безоговорочной капитуляции. Дескать, Москва полностью проиграла Киеву и теперь время считать убытки. Но это ещё не все условия: бо́льшая их часть как-то не выносилась на поверхность.

Однако теперь, благодаря болтливости одного высокопоставленного чиновника, стало известно больше. Намного больше.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что после встречи с американским президентом Джо Байденом, которая должна состояться в Женеве 16 июня, российский лидер Владимир «Путин исчезнет из Донбасса». И это как минимум. Список условий намного больше.

«Во-первых, #Россия должна исчезнуть из Донбасса и также вернуть #Крым. Необходимо восстановить территориальный суверенитет Украины. После этого Москва должна восстановить опустошённые районы, заплатить репарации миллионам украинских жертв и официально извиниться за все зверства. Это отправная точка для всех последующих шагов на пути к примирению. Война является всё ещё открытой раной, которая кровоточит. Ключ к миру всё ещё находится в руках Путина», — пояснил украинскую позицию Андрей Мельник. По словам которого, Джо #Байден просто «должен дать понять Путину, что Россия может вернуться на международную арену, и с ней больше не будут вести себя как с изгоем», после выполнения всех перечисленных условий.

То есть, после действительно полной и безоговорочной капитуляции на украинском направлении. Потому что иными словами обозначить названные требования для большинства жителей России просто невозможно.

И если это действительно официальная позиция Киева, сложно понять, на что же #Украина рассчитывает. Ибо даже если Владимир #Путин по каким-то причинам захочет выполнить названные выше условия капитуляции, он даже не успеет отдать соответствующие распоряжения: сметут. А если и отдаст, то кто из сегодняшних россиян воспримет это всё со спокойствием и пониманием? Сколь бы ни был авторитетен нынешний хозяин Кремля как среди своего окружения, так и у всех россиян, такого ему не простят.

Египтяне в похожих условиях – после того, как президент Анвар Садат подписал капитулянтские соглашения с Израилем в Кэмп-Дэвиде при посредничестве #США – быстро составили заговор и расстреляли собственного лидера прямо на одном из военных парадов. До которых тот тоже был большой охотник.

С одной стороны понятно, что многим в России уже порядком надоела эта странная война, в которой простые люди гибнут, а олигархи по обе стороны границы безбожно наживаются. С другой, даже совсем оппозиционеры не готовы именно капитулировать перед Украиной. Ну а украинская общественность ни на что меньшее, чем капитуляция РФ с выплатой репараций, контрибуций и компенсаций, совсем не согласна.

Клинч.

И вот как эту ситуацию разрулить? И что будет с Владимиром Путиным, если он вдруг решится на полную и безоговорочную?

—