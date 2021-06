Земфира и первый секс

Спустя год после локдауна летние фестивали возвращаются. Но не все.



Фестиваль «Нашествие». Фото: Alexander Ryumin / ТАСС

Как и предсказывали год назад, индустрия развлечений только к весне стала потихоньку приходить в себя после ковидного 2020-го. И к концу мая оклемалась настолько, что стадионные концерты перестали быть приятным исключением. Естественно, с соблюдением всех санитарных норм. Но радоваться рано, все же главный критерий — лето. Если воскреснут летние фестивали, которые в прошлом году были отменены в полном объеме, значит, жизнь наладилась или вот-вот наладится.

Пока не очень налаживается, как минимум есть потери. Объявил о повторном переносе, теперь уже на 2022-й, крупнейший фестиваль Park Live, который привозил в свое время таких звезд, как Muse, Red Hot Chili Peppers, System of a Down, The Prodigy, Massive Attack. В подвешенном состоянии — легендарный фестиваль «Усадьба Jazz». Его президент Мария Семушкина комментирует для «Новой» свою ситуацию так:

«Пока не можем подтвердить вероятность проведения. Есть все основания для переноса. Программу фестиваля на 50% всегда составляли иностранные звезды, а в нынешних условиях организовать приезд музыкантов из других стран нет возможности. Фестиваль изрядно пострадал от пандемии, но не сдается, продолжает искать инвесторов и партнёров».

То есть главная причина — не ограничения, а проблемы с привозом западных артистов. Не до конца и не со всеми странами восстановлено сообщение. Плюс артисты хотят ехать на гастроли в другую страну привитыми, но прививки стоят дорого, и на них очередь — месяц, а то и несколько месяцев. А кто-то и не решается. Все-таки на Западе люди ведут себя осторожно. Целый ряд крупных фестивалей объявил о переносе: Coachella, Glastonbury, Sziget… Это значит, что там у них ничего еще не кончилось, опасность по-прежнему есть.

У нас тоже ситуация не до конца ясная: разрешить фестиваль или нет, в каждом отдельном случае зависит от местных властей, но по крайней мере четыре крупнейших игрока индустрии —

«Нашествие»,

«Дикая мята»,

«Доброфест»

и «Стереолето» —

уже объявили, что этим летом их фестивали пройдут. Более того, внезапно к ним добавился пятый — фестиваль SUMMEET в Лужниках, которого раньше не существовало в природе. На нем

Земфира обещала исполнить песни с нового альбома «Бордерлайн» вживую, и это, конечно, сенсация. Певица крайне редко выступает в России, а уж с новым-то материалом подавно.

Андрей Клюкин. Фото: Соцсети

— Два года отмен и переносов, — говорит Андрей Клюкин, генпродюсер «Дикой мяты», — вселили во всех чувство неуверенности, тревоги. Это похоже на первый секс. Ожидания накопились огромные, люди, которые приедут на фестиваль, приобретали билеты полтора года назад, но есть и страх: получится ли все, как хотим?

— И тем не менее вы уверены, что фестиваль состоится.

— Да, мы получили разрешение, препятствий нет, скажу больше: мы и западных артистов привезем, не всех, кого планировали, но бо́льшую часть.

— Много потеряли в прошлом году?

— 18 миллионов. Это не значит, что фестиваль станет меньше или хуже, наоборот: остался лайн-ап прошлого года и прибавились новые музыканты, будет больше сцен, чем обычно. Задача-минимум — отработать потери, вернуться к той финансовой позиции, на которой мы были два года назад. Хорошим раскладом, я считаю, будет сработать в ноль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Он должен просить прощения, но не будет

Максим Покровский — о том, как срывают концерты из-за Навального и что делать, чтобы не передавили поодиночке

— Чему научила пандемия?

— Тому, что без фестивалей не обойтись, адекватной замены нет. Диджитал в концертной сфере показал себя совершенно беспомощным. Фестивали и концерты — это, в первую очередь, эмоции и эффект присутствия. Технологии пока не могут нам это дать, поэтому большинство онлайнов проваливается. По ютубу или по телеку хорошо смотреть «Голубой огонек» и «Евровидение», но у нас другой жанр.

— Какие ограничения предусмотрены для опен-эйров?

— Насколько я знаю, единой формулы нет, ковидный регламент для каждого фестиваля определяется исходя из постпандемических цифр. Главное — соблюдение дистанции, но на открытом поле соблюдать дистанцию в разы легче. Территории фестивалей такие, что о стопроцентном заполнении речь не идет, даже о 50-процентном. Опен-эйр по умолчанию безопаснее, чем концерт в замкнутом пространстве. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, мы установим санитайзеры, разметим зону фудкордов. И обязательно будем придумывать что-то, чтобы стимулировать людей прививаться. Чего уж проще: привился — и оттягивайся по полной.

Пять летних опенэйров. Выбор «Новой»

На фестивале «Дикая мята». Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

СТЕРЕОЛЕТО

13–14 июня, Севкабель порт, Петербург

«Би-2», «АлоэВера», TeslaBoy, SunSay, OQJAV

ДИКАЯ МЯТА

18–20 июня, п. Бунырево, Тульская область

Manizha, «Кино», The Hatters, Гарик Сукачев, «Аукцыон», Иван Дорн, «АИГЕЛ»

ДОБРОФЕСТ

1–4 июля, аэродром Левцово, Ярославская область

«Тараканы!», Louna, «Психея», Anacondaz, «Наив», «Йорш»

НАШЕСТВИЕ

30 июля — 1 августа, Серпуховский район

«Алиса», «Машина времени», «Несчастный случай», «Сплин», «Ночные снайперы»

SUMMEET

28 августа, Спортивная арена «Лужники», Москва

Земфира, «ЛСП», Shortparis, «Куртки Кобейна»

Ян Шенкман

—