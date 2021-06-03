БАБУШКА ПО МАТЕРИНСКОЙ ЛИНИИ – САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК В ЖИЗНИ РЕБЕНКА

Уже давно не секрет, что наши дети в первую очередь заимствуют генетический материал от бабушек. И мы тоже больше походим на родителей наших родителей…

Бабушка — как много тепла, доброты, ласки и любви в этом слове!

С нашими бабушками связаны самые лучшие воспоминания: беззаботные летние каникулы, вкусные пироги, сытные блины и еще много всего приятного и удивительного, что может подарить своим внукам любящий и родной человек.

Ароматное варенье, душистый чай, сказки на ночь, безграничная любовь — а какие ассоциации вызывают ваши бабушки? Уверены, самые лучшие!

Я безумно люблю и ценю своих бабушек. Удивительно, но я даже похожа скорее на бабушку, чем на своих родителей! И внешне, и по характеру. Но самое интересное, что я замечаю: моя дочь тоже похожа на мою маму больше, чем на нас с мужем!

На эту мысль меня натолкнула моя подруга. Она заметила это сходство первой. Ее сын Данил очень напоминал поведением бабушку. А недавно мне стало известно, что это — научно доказанный факт.

Генетика судьбы

Как утверждают ученые, именно бабушка со стороны матери оказывает наибольшее влияние на жизнь ребенка. Именно она учит его основным жизненным правилам и безвозмездно дарит всю свою любовь и заботу. Связь бабушки с внуками — самая прочная и глубокая.

Как оказалось, она формируется на генном уровне!

Уже давно не секрет, что наши дети в первую очередь заимствуют генетический материал от бабушек. И мы тоже больше походим на родителей наших родителей. Именно поэтому часто можно заметить внешнее сходство детей и умерших родственников.

Специалисты по генной инженерии утверждают, что гены передаются нашим детям именно от бабушек со стороны матери! Разумеется, это обобщенные данные, и в каждой семье все может происходить по-разному. Ребенок может становиться похожим и на родителей, и на бабушку по линии отца. Что и говорить: генетика — наука невероятно сложная и непредсказуемая.

Однако родителям необходимо понимать, какую большую роль играют в судьбе и характере их ребенка ближайшие родственники.

По словам специалистов, даже те чувства, которые испытывала бабушка во время беременности, могут отразиться на развитии внуков. Не забывайте, что близкое родство — это сложный и взаимосвязанный организм. А значит, наши эмоции, поведение, хорошие и плохие привычки могут передаваться вместе с генами нашим детям и внукам.

Именно поэтому так важно внимательно относиться к своему здоровью и психологическому состоянию. Когда мы вредим себе, мы заведомо и направленно наносим вред будущим поколениям. Задумайтесь над этим!

Думайте о себе и заботьтесь о своем здоровье — ваши внуки будут вам благодарны!

Когда-то мне посчастливилось прочитать безумно теплое сочинение про любимую бабушку, которое написала ее маленькая внучка. Этот маленький, наполненный любовью рассказ вызвал у меня одновременно улыбку и слезы, и я мне сразу захотелось позвонить родной бабушке.

Проявляйте заботу о своих близких, дарите им свое тепло, любовь и внимание, и тогда все вокруг вас будут счастливы!