 

«ОЧНУЛСЯ, МИХИ! ВПЕРЕД!»: МИХАЭЛЬ ШУМАХЕР СЕМИКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН «ФОРМУЛЫ-1» ПРИШЕЛ В СОЗНАНИЕ ПОСЛЕ 6 ЛЕТ КОМЫ

03.06.2021, 3:56, Разное
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Сейчас же весь мир облетела радостная новость — Михаэль Шумахер пришел в сознание.

В декабре 2013 года Михаэль Шумахер попал в жуткую аварию на склоне горнолыжного курорта и сильно ударился головой. Многократный чемпион «Формулы-1» был так тяжело ранен, что медики ввели его в искусственную кому. Почти шесть лет семья строго оберегала его покой, а любое упоминание в прессе имени гонщика заканчивалось судебными разбирательствами. Вот как об этом рассказывал архиепископ Георг Генсвайн: «Я сидел напротив Михаэля, взял его за обе руки и посмотрел на него. Его лицо остается лицом всем известного Михаэля Шумахера, оно лишь немного пополнело. Он чувствует, что вокруг находятся любящие люди, что о нем беспокоятся. Слава Богу, они удерживают от него слишком любопытную публику. Человек, который болен, нуждается в благоразумии и понимании. Семья — это гнездо и защита, в которой Михаэль остро нуждается. Конечно, я молюсь о Шумахере и его семье», — цитирует starhit.ru.

Сейчас же весь мир облетела радостная новость — Михаэль Шумахер пришел в сознание. Несколько дней назад его привезли в госпиталь имени Жоржа Помпиду, во Франции. Восстанавливаться после полученных травм гонщика направили в кардиологическое отделение. Одна из медсестер рассказала об состоянии знаменитости: «Могу заверить вас, что Михаэль находится в сознании. Других комментариев о состоянии его здоровья мы дать не можем. Это конфиденциальная информация», — сказал источник. Издание leparisien.fr информирует, что навестить гонщика приехал президент ФИА Жан Тодт, под руководством которого Шумахер выступал за «Феррари». Семья звезды хватается за любой шанс: совсем скоро Шумахер перенесет сложную операцию по внедрению стволовых клеток в сердечную ткань. Ее проведет кардиохирург Филипп Менаше.

Ранее, в 2013 году автогонщику уже делали две нейрохирургических операции, но эту можно назвать особенной, экспериментальной. Инновационная методика до этого момента практиковалась только на животных, потому о положительном исходе говорить рано. Тем не менее, весь мир наблюдает за ситуацией и желает Михаэлю как можно быстрее восстановиться.

С сентября 2014 года Шумахер лечился в кругу семьи дома в Швейцарии. Ранее сообщалось, что он больше не прикован к постели, но селебрити требуется постоянный уход, стоимость которого в неделю обходится более чем в тыс. Многочисленные СМИ надеются, что фраза «в сознании» означает, что гонщик идет на поправку, а не всего лишь находится в стабильном состоянии.

Спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев искренне желает звезде «Формулы-1» скорейшего и полного выздоровления. «Ребята, Михаэль Шумахер пришел в сознание! Очнулся, родимый. Борись, Михи! Вперед!» — написал телеведущий. Поклонники поддержали его восторг: «Отличная новость. Дай Бог ему сил бороться дальше!», «Самый крутой Михи, живи и радуй нас! Еще прокатишься на трассе», «Выздоравливайте поскорее», — пишут они в микроблоге.



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