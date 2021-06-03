Байден обсудит в Женеве с Путиным кибератаки

Президент США Джо Байден намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным на саммите в Женеве тему кибербезопасности в связи с последней хакерской атакой на крупнейшего в мире производителя мяса JBS, сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы ожидаем, что это станет одной из тем, которую президент (Байден) будет обсуждать с президентом Владимиром Путиным в ходе предстоящего через две недели саммита», – передает ее слова РИА «Новости».

Ранее в среду Bloomberg сообщил, что в результате хакерской атаки на крупнейшего в мире производителя мяса JBS Foods приостановили работу заводы компании в США, включая пять самых больших мясоперерабатывающих заводов в стране. Хакеры, как сообщается, могут находиться в России.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон находятся в контакте по ситуации с хакерской атакой на мясоперерабатывающую компанию JBS.

Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.