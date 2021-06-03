 

Байден отказался считать кибератаку на JBS «проверкой на прочность» от России

03.06.2021, 6:50, Новости дня
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Глава американского государства Джо Байден прокомментировал хакерскую атаку на крупнейшего в мире производителя мяса JBS.

На вопрос о том, собираются ли США принимать меры «против России» из-за атаки на JBS, Байден ответил, что Вашингтон «внимательно рассматривает этот вопрос», передает ТАСС.

Когда его прямо спросили, считает ли он, что Москва таким образом «испытывает его на прочность», президент США ответил: «Нет», – передает РИА «Новости».

Напомним, в результате хакерской атаки на крупнейшего в мире производителя мяса JBS Foods приостановили работу заводы компании в США. Хакеры, как сообщалось, могут находиться в России. В ФБР «приписали это нападение REvil и Sodinokibi».



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