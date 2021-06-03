 

Иран и ЦАР лишены права голоса в ГА ООН

03.06.2021, 6:50, Новости дня
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В связи с неуплаченной задолженностью перед ООН Иран и ЦАР лишены права голоса в Генассамблее, сообщается в письме генсека ООН Антониу Гутерреша председателю ГА Волкану Бозкыру.

Задолженность числится за пятью странами: ЦАР, Ираном, Коморскими Островами, Сан-Томе и Принсипи и Сомали. Последним трем разрешили голосовать до конца сессии. Для восстановления права голоса Иран должен заплатить 16251298 долларов, а ЦАР – 29395 долларов, передает РИА «Новости».

Напомним, в Статье 19 Устава ООН говорится, что права голоса лишается страна, сумма задолженности которой «равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с нее за два полных предыдущих года». Право голоса должнику могут оставить, если причину неуплаты ГА сочтет не зависящим от государства обстоятельством. После погашения долга, страна возвращает себе право голосовать. В январе десять стран лишили права голоса в ГА ООН за долги.



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