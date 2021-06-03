На Roland Garros борьбу за титулы прекратили две украинские теннисистки

Поединок на корте №13 завершился со счетом 6:0, 6:2 в пользу американки.

В рейтинге WTA Калинина занимает 139-ю позицию, Коллинс – 50-ю.

В первом круге украинке удалось выиграть у бывшей первой ракетки мира Анжелик Кербер из Германии (сейчас она 27-я ракетка мира).

В среду в Париже состоялся матч первого круга в парном разряде турнира, в котором друг против друга с разными партнерами играли украинские сестры-близнецы Киченок: Надежда с Ралукой Олару из Румынии и Людмила с Ариной Родионовой из Австралии.

Сильнее оказалась сеяная 16-й украино-румынская пара: 6:1, 5:7, 6:4.

Во втором круге Киченок и Олару проведут поединок против француженок Клары Бюрель и Хлоэ Паке.

Контекст:

В 2021 году Открытый чемпионат Франции по теннису на грунтовых кортах проходит с 30 мая по 12 июня. Это один из четырех турниров серии Grand Slam.

Борьбу на турнире в одиночном разряде продолжают украинки Элина Свитолина и Марта Костюк.

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