Инвесторы стремятся выиграть сделки по запуску на ранних стадиях в Индии

Индия может бороться со второй волной коронавируса, ростом безработицы и сокращающейся экономикой, но растущая экосистема стартапов в Южной Азии никогда не была лучше.

Крупные инвесторы в Индии уже давно настойчиво преследуют сделки на стадиях роста и на поздних стадиях, вливая в страну рекордные суммы капитала. Но в знак растущего оптимизма инвесторов в отношении индийских стартапов, даже компании на ранней стадии, которые в последние годы в значительной степени лишились такого же внимания, теперь разделяют внимание.

Согласно источникам, знакомым с ситуацией, более 70 индийских стартапов на ранней стадии в настоящее время находятся на продвинутой стадии переговоров по сбору денег. Размер инвестиций варьируется от нескольких миллионов долларов до 100 миллионов долларов. Сегодня TechCrunch сообщает о некоторых наиболее заметных сделках.

В нашей отчетности действует обычное предостережение о том, что многие сделки еще не закрыты и что их условия могут измениться или переговоры могут не материализоваться в инвестиции. Об описанных ниже сделках ранее не сообщалось.

Sequoia Capital India, самая успешная инвестиционная компания в стране, ведет переговоры о размещении капитала более чем в двух десятках индийских стартапов, включая Регистрационная книга, компания, которая управляет одноименным бухгалтерским приложением; Вах Вах, который запускает приложение для обучения людей макияжу от художников; Платформа SaaS BambooBox, и поставщик программного обеспечения для электронного маркетинга MailModo.

Фирма также ведет переговоры с венчурным фондом Nexus, OneCode, стартап, который запускает приложение для связи брендов, ориентированных прежде всего на цифровые технологии, с продавцами. Sequoia Capital India, которая два года назад запустила специальный фонд для стартапов на ранней стадии под названием Surge, также ведет переговоры об инвестировании в Probo, приложение, которое награждает пользователей за то, что они делятся своим мнением; а также Погремушка.

Вайбхав Домкундвар, управляющий Better Capital, сказал, что на раннем этапе развития стартапов в Индии никогда не было так жарко.

«Импульс на предпосевной и посевной стадиях находится на пике, но сейчас мы также наблюдаем упреждающие раунды в сериях А и В», — сказал он TechCrunch.

Домкундвар, который поддержал более 140 стартапов, в том числе Khatabook и neobank Open, приписал некоторое волнение новому поколению основателей в Индии, которые, по его словам, создают компании, ориентированные на продукты и на распространение. «Мы наблюдаем самые быстрые темпы инвестирования в эти команды», — сказал он.

Другой инвестор, пожелавший остаться неназванным, сказал, что учредители во второй раз могут собрать на колоду или документ Notion от элитных ангелов, основателей-единорогов и микровексов. По словам инвестора, скорость, с которой эти учредители могут заключить сделку, была «ошеломляющей».

Бешеные темпы инвестиций в сделки на ранних стадиях происходят, поскольку многие из более зрелых ставок стали единорогами в Индии, и многие устоявшиеся стартапы, наконец, изучают возможность выхода на публичные рынки.

В этом году в Индии родилось 14 единорогов, по сравнению с 11 в прошлом году и всего 6 в 2019 году. Крупные инвесторы, такие как Tiger Global и Falcon Edge Capital, в этом году сосредоточили свое внимание на Индии и привлекли учредителей с большим размером чеков. оценка, доступ к ресурсам и быстрое время выполнения работ.

Многие устоявшиеся фирмы сейчас ищут сделки на ранних стадиях.

GSV ведет переговоры об инвестировании в Filo, стартап, который управляет одноименным приложением для наставников; запуск стека платежей Инаи закрыл новый раунд от Better Capital и других и станет частью следующей партии Y Combinator. (Кстати, предыдущая партия Y Combinator включала в себя самую большую когорту индийских стартапов в истории.)

Годовалый стартап BrightCHAMPS, которая создала платформу программирования и математики для детей, в настоящее время ведет переговоры с GSV и Tiger Global о сборе около 70 миллионов долларов.

Индиаголд, стартап, который позволяет людям в южноазиатской стране получить доступ к кредитам под свой золотой запас, ведет переговоры о завершении нового раунда с двумя известными иностранными инвесторами, которые традиционно поддерживали рост и сделки на поздних стадиях.

Немецкая Razor Group завершает переговоры об инвестировании в Высококлассный, стартап, который пытается воспроизвести модель Thrasio в Индии.

Инвестор в сфере финансовых технологий RTP ведет переговоры о вложении средств Fleek, стартап, который строит «платежную систему для экономики подписки». AWI от Falcon Edge ведет переговоры об инвестировании в платформу подписки на фитнес Сверхчеловеческий, а платформа SaaS AccelData к нему обратились Бессеммер и Вестбридж.

Для крупных инвесторов с миллиардами в сухом порошке есть много наград за то, что они увидели многообещающий стартап в первые годы его существования. Можно купить гораздо большую долю в стартапе по более низкой цене до того, как оценка стартапа — при условии, что все пойдет хорошо — резко возрастет. Раннее инвестирование также снижает сумму, которую инвестор может потерять, если дела с портфельной фирмой пойдут плохо.

Но не всех устраивает новая динамика.

Инвестор с микрофондом сказал TechCrunch — на условиях анонимности, чтобы говорить откровенно, — что участие более крупных инвесторов в сделках на ранних стадиях затрудняет для небольших фирм поиск новых сделок, поскольку более крупные инвесторы сейчас агрессивно пытаются закрыть целые раунды. сами.

Инвестор сказал, что сейчас на рынке существует дополнительная конкуренция: группы известных основателей, которые, как правило, коллективно поддерживают стартапы.

Инвестор, упомянутый ранее в статье, назвал эти инвестиции «проверками на возможность выбора». По его словам, эти проверки факультативности, которые обычно поддерживают основателей второго или первого раза, которые ранее работали с единорогом или ранним рогом, начались с толпы Series A, такой как Sequoia Capital India, Matrix, Lightspeed India Partners. Теперь, сказал инвестор, Tiger и Falcon / AWI тоже этим занимаются.

По словам инвестора, есть два следствия этих проверок на выбор. «Они усложняют жизнь микро-венчурным компаниям / посевным венчурным компаниям, поскольку они не могут конкурировать с фондами Tigers, Falcons или Series A, которые могут безнаказанно сокращать« меньшие »чеки и, возможно, даже уменьшать их количество».

Но инвестор предостерег учредителей, которые поднимают такие проверки на необязательность. «Если тот же фонд не поддержит их в следующем раунде, то негативный сигнал может поставить под угрозу их шансы на привлечение средств от других венчурных капиталистов. Во-вторых, избыточные деньги, которые они получают, иногда могут способствовать более быстрому расширению и увеличению расходов.

Опрос InnoVen Capital, результаты которого были опубликованы в четверг, показал, что более 80% опрошенных инвесторов заявили, что их поток сделок для стартапов на ранних стадиях увеличился в этом году по сравнению с прошлым годом.

Более 75% респондентов в том же опросе заявили, что оценки в недавних сделках были «более высокими» из-за «жесткой конкуренции за высококачественные сделки и входа в это пространство крупных устоявшихся венчурных капиталистов».

Lightspeed India Partners, наиболее известная своими инвестициями в единорогов Oyo Rooms и платформу электронной коммерции Udaan, ведет переговоры. Vegrow, стартап, который сотрудничает с фермерами; 100 мс. Жив, который управляет одноименным инструментом, который помогает разработчикам добавлять функции видеоконференцсвязи в свои приложения, а также запускать edtech Kalaam Labs.

Dyte, которая создает «полосу для видеозвонков в реальном времени», ведет переговоры с Nexus и Sequoia Capital India. Elevation Capital, которая также ведет переговоры об инвестировании в VeGrow, постепенно приближается к инвестированию в FamPay, который предлагает подросткам кредитные карты стоимостью около 150 миллионов долларов. Компания Chiratae Ventures из Бангалора завершает переговоры об инвестировании в AeroLeap и аналитический стартап Locale.ai.

Фанплей, платформа для влиятельных лиц в социальных сетях для монетизации с помощью мобильных игр, уже была привлечена несколькими американскими микровакцептами, но раунд еще не завершен. Платформа комплексной проверки и мониторинга со штаб-квартирой в Мумбаи Адвариск к нему обратились «несколько инвесторов», но раунд еще не завершился.

Поставщик торговых сигналов Tradex ведет переговоры о привлечении средств от Leo Capital. Аудио приложение для социальных сетей Frnd, агрегатор радио и подкастов Куку FM, и платформа для управления урожаем Бхаратагри также находятся на продвинутой стадии переговоров с инвесторами о привлечении капитала.

Поставщик платежей Plug and Play Карточка91 к нему обратились несколько инвесторов, но раунд еще не завершен. Турнафест закрыл раунд от группы инвесторов-ангелов, и поэтому Легко есть а также Stockgro. Кош поднял с YC и VentureSouq среди других.

Фирма Fundamentum ветерана технологий Нандана Нилекани ведет переговоры о поддержке Биджак, которая управляет торговой площадкой для торговли сельскохозяйственными товарами, а также запускает цепочку поставок. Решаманди.

«Инвестиционная деятельность на ранней стадии оказалась устойчивой, несмотря на пандемию, с большими объемами транзакций и более высокими оценками, что является явным признаком созревания экосистемы на ранней стадии», — сказала Тарана Лалвани, старший директор InnoVen Capital India.

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