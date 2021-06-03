 

«Большая радость. Мы никогда не будем родителями, мы выбираем жизнь только для себя!»: пара рассказала почему так решила

03.06.2021, 5:58, Разное
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Не все пары хотят иметь детей. Но мало кто из них готов публично заявить об этом на весь мир. 30-летняя Натали и 39-летний Андрес решили поделиться в соцсетях своим решением пройти мед.процедуру, чтобы никогда не стать родителями.

Вместо этого они занялись спасением мира и собак. Глупый поступок или благородный? Решать вам.

Пара из Колумбии опубликовала пост в соцсетях, где показывала лист бумаги с номером очереди на вазэктомию.

Вазэктомия — хирургическая операция, которая приводит к стерильности (неспособности иметь потомство) при сохранении половых функций.

Очень странное решения для молодых здоровых людей. Но они объяснили его:

Мы хотим поделиться большой радостью. Мы никогда не будем родителями, мы выбираем жизнь, в которой мы будем покупать игрушки только для себя, мы сможем путешествовать без ограничений, ходить голыми по дому и многое другое.

Однако главная причина не в этом, а в том, чтобы внести вклад в сохранение планеты, которая и так перенаселена и измучена. Мы не собираемся создавать еще одного человека, чтобы загрязнять ее. Юххху!

Люди тут же принялись комментировать этот пост.

Проблема не в том, что они не хотят, а в том, как они это сообщают. Для этой пары нелепых людей я предсказываю быстрый развод, хорошо, что они не собираются приводить детей в этот мир.
Я поздравляю вас с вашим решением, я просто не понимаю, почему некоторые люди осуждают вас так, словно на них повлиял тот факт, что у вас не будет детей.
Поздравляю, отличное решение.
Собака никогда не заменит любовь ребенка и радости, которые он создает .

Увидев большое количество комментариев, пара решила ответить на их. Натали и Андрес поблагодарили многих людей за понимание. Но не все их и поддержали.

Люди, для меня дети прекрасны. Если бы я не замечала того, чем мы живем каждый день, детей, умирающих от голода, наркотики, жестокость и насилие, я бы, возможно, тоже захотела бы стать мамой.

Я осознаю, что не все должны думать, как мы, что человеческая раса должна продолжаться. Я восхищаюсь людьми, которые планируют ребенка, которые воспитывают его с любовью каждый день, которые заботятся о том, чтобы оставить хорошего человека, который вносит свой вклад на планете.

Мнение человека может меняться со временем, и чайлдфри — не исключение. В двадцать-тридцать лет человек может не хотеть заводить ребенка, но позже это желание может появиться.

Как вы относитесь к решению пары? Поддерживаете и понимаете их решение или категорически против? Делитесь своим мнением в комментариях!



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