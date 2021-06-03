 

Эксперты рассказали об опасности несертифицированных смартфонов

03.06.2021, 5:54, Новости дня
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Большинство россиян уверены: излучение от смартфона настолько мало, что не может нанести вред здоровью человека. Это действительно так, если речь идет о сертифицированной в РФ продукции, говорят эксперты. Однако никто не даст вам гарантий безопасности непроверенного гаджета.

К сожалению, на сером рынке РФ таких аппаратов предлагают немало. Покупателям следовало бы задуматься, почему, собственно, разработчики и производители этих смартфонов не прошли сертификацию, автоматически ограничив себя в возможности легально продавать большие объемы товара?

Очевидно, с такими аппаратами что-то не то. Есть какие-то несоответствия, возможно даже излучение выше установленной нормы, которое действительно может представлять опасность.



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