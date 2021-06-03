 

В компании Sony выпущено системное обновление для старой игровой приставки PlayStation 3

03.06.2021, 5:54, Новости дня
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Игровая консоль PlayStation 3 вышла еще 15 лет назад, но до сих пор она пользуется популярностью среди геймеров. В преддверии этого юбилея компания Sony решила выпустить крупное обновление для приставки.

Данная новость явилась полной неожиданностью для многих. Ведь разработчик еще недавно намекал, что откажется от какой-либо поддержки своих консолей третьей серии в июле текущего года.

Подробностей о содержании патча, вышедшего под серийным номером 4.88, пока неизвестны. Представители японской компании Sony лишь сообщают, что в результате обновлений была существенно улучшена производительность PlayStation 3. Надеемся вскоре получить больше информации из компетентных источников.



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