 

Компания HP стала владельцем игрового бренда HyperX

03.06.2021, 5:54, Новости дня
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Объявлена стоимость сделки, по которой производитель электроники НР стал владельцев бренда HyperX. Под этим названием выпускается игровая периферия. Согласно информации, опубликованной в официальном пресс-релизе, НР заплатила 425 миллионов американских долларов.

Напомним, что в ассортимент продукции HyperX входят самые разнообразные периферийные устройства, используемые геймерами. Речь идет о клавиатурах, гарнитурах, мышках и ковриках для них, микрофонах и т.д.

Бывшим владельцем бреда HyperX является компания Kingston Technology, которая даже после того, как получила крупную сумму, оставила за собой право производить продукцию, используя данную торговую марку. Правда, название HyperX она будет ставить на неигровых устройствах.



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