Пражский град счел намерение объявить импичмент Земану попыткой госпереворота

Планы чешского Сената объявить импичмент президенту Чехии Милошу Земану – это «организованная попытка государственного переворота в зародыше», сообщил пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек.

По его словам, «это уже не дискуссия, ведущаяся на академической площадке или в СМИ». Действия сенаторов он считает атакой, «полностью основанной на лжи». Под ударом оказались «конституционность, свобода и демократия», сообщил Овчачек. Он указал, что действия сенаторов подпадают под статью национального уголовного кодекса о деятельности, направленной на ликвидацию республики, передает ТАСС.

Напомним, на фоне заявлений президента о взрывах в Врбетице комитет по безопасности Сената Чехии выступил с предложением инициировать процедуру импичмента Земана. Большинство членов Сената – политические противники Земана, а вот в Палате депутатов парламента преобладают его сторонники. Земан предположил, что взрывы могли быть подстроены для сокрытия недостачи хранившихся на складе боеприпасов.