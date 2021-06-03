 

Пражский град счел намерение объявить импичмент Земану попыткой госпереворота

03.06.2021, 5:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Планы чешского Сената объявить импичмент президенту Чехии Милошу Земану – это «организованная попытка государственного переворота в зародыше», сообщил пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек.

По его словам, «это уже не дискуссия, ведущаяся на академической площадке или в СМИ». Действия сенаторов он считает атакой, «полностью основанной на лжи». Под ударом оказались «конституционность, свобода и демократия», сообщил Овчачек. Он указал, что действия сенаторов подпадают под статью национального уголовного кодекса о деятельности, направленной на ликвидацию республики, передает ТАСС.

Напомним, на фоне заявлений президента о взрывах в Врбетице комитет по безопасности Сената Чехии выступил с предложением инициировать процедуру импичмента Земана. Большинство членов Сената – политические противники Земана, а вот в Палате депутатов парламента преобладают его сторонники. Земан предположил, что взрывы могли быть подстроены для сокрытия недостачи хранившихся на складе боеприпасов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.03 / Обманщики и сами легко обманываются

11.10 / В РФ за сутки выявили 13,6 тыс. случаев коронавируса

17.04 / Стали известны подробности инцидента на ядерном объекте в иранском Натанзе

21.03 / Споры об Иисусе — борцы с антисемитизмом раскритиковали ведущего CNN за идею о том, что темнокожих евреев не существует

20.12 / В России заявили, что нашли в оккупированном Крыму новый источник подземных вод

08.07 / Эксперт: Украина показала, что боится проиграть дело о крымском золоте

11.01 / Министр обороны Германии – достигать взаимопонимания с Россией нужно с позиции силы

21.04 / Amnesty International заявила о самом низком числе смертных казней в мире за десятилетие. Больше всего казнили в Китае, Иране и Египте

06.11 / Они в восторге – U.S. News & World Report о реакции России и Китая на сумбурные выборы в США

17.10 / Сутки на Донбассе. Штаб ООС зафиксировал со стороны боевиков два обстрела и два пролета беспилотников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика