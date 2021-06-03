 

Румяна снова в моде: как не выглядеть с ними Марфушей, рассказал главный визажист MAC Cosmetics

03.06.2021, 5:00, Разное
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В макияже 2021 года одним из главных акцентов будет румянец. Если раньше визажисты отказывались от ярких щек и делали только скульптурирование, то сейчас красивый румянец снова в тренде. Особенно популярны румяна в возрастном макияже, ведь они помогают сделать лицо более свежим и подтянутым.

Красивый вид

Румяна добавляют лицу тепло и подчеркивают естественный контур, но важно правильно подобрать оттенок, чтобы не создать эффект Марфуши на щеках. Специалисты МАС уверены, что от типа продукта зависит результат. Поэтому на летнее время, когда хочется максимально естественного покрытия, лучше отдавать предпочтение румянам в кремовой форме.

Они выглядят свежо и пигментированно, но при этом не создают контраста на лице. Главное – правильно тушевать средство, чтобы не получились яркие красные пятна на щеках. Для этого визажисты советуют использовать мягкую пушистую кисть на синтетической основе.

Важно не переборщить с пигментом и наносить румяна постепенно, иначе получатся яркие пятна на поверхности.

Компания МАС разработала целую линейку средств для создания румянца, чтобы каждая женщина могла подобрать наиболее подходящий вариант для себя.

Секреты макияжа

С возрастом лицо теряет свою форму, появляются морщинки и провисания. Скрыть это помогут правильно нанесенные средства контуринга и румяна. С помощью последних можно сделать лицо намного свежее и даже визуально подтянуть его.

Немного румян на яблочках способны сделать лицо свежее и моложе. Стилисты советуют также наносить их в складку века, чтобы создавался эффект свежего вида.

Чем выше наносятся румяна, тем более подтянутым кажется лицо. Это хорошо видно на фото.

В этом сезоне в тренде будут свежие розовые оттенки, которые можно использовать в качестве теней, а также смешивать их со скульптурирующей пудрой.

Возрастной макияж с помощью румян способен придать усталому лицу отдохнувший вид.



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