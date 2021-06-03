Одна из самых универсальных вещей в гардеробе: образы с плиссированной юбкой

Сейчас в тренде модные юбки, которые можно сочетать с разными элементами одежды. Ощущение комфорта, удобности и простоты достигается сочетанием плиссированной юбки и обычной футболки или жакета. Стилисты сделали подборку стильных образов на каждый день, в которых сочетали универсальную юбку с другими элементами одежды.

Модно и просто

Тенденции в мире моды постоянно меняются, но в их основе лежат уже известные вещи. Плиссированная юбка не исключение. Она органично впишется и в деловой, и в повседневный образ и поможет создать красивый и стильный лук на каждый день. Стильный жакет темного цвета, красивая юбка в тон и широкий ремень помогут создать красивый и стильный образ.

Юбка отлично сочетается с блузами с полупрозрачными вставками и топами, но также сюда подходят свитера свободного кроя и вещи оверсайз. С помощью таких элементов получается достичь воплощения практичности и удобности в образе.

Нежно и со вкусом

Плиссированные юбки могут быть разной длины и ширины, от этого зависит, какой образ получится в результате. Для сочетания со свитерами или свитшотами хорошо подойдут удлиненные широкие варианты юбок. Что касается обуви, то здесь нет никаких ограничений, можно использовать как спортивные кеды, так и красивые туфли на каблуке.

Юбка выглядит эффектно за счет своей формы и также является универсальной, ведь подходит под любой тип фигуры. Она отлично скроет все недостатки талии и при этом сделает акцент на красивом образе.

В этом сезоне можно играть с оттенками и использовать даже яркие цвета для получения красивого результата. Хотя стилисты советуют подбирать сразу несколько оттенков для создания образа, можно поэкспериментировать и выбрать один яркий цвет.

Эффектные детали

От длины юбки зависит то, как будет выглядеть образ в целом. Для любительниц романтического настроения отлично подойдет короткий вариант. Для тех, кто ищет себе что-то на каждый день, подойдет удлиненная юбка.

В спортивном стиле можно сочетать эту деталь с простой футболкой и добавить красивую кепку в качестве завершающей нотки.

Длинные юбки будут идеально смотреться с пиджаками или жакетами. Стилисты предлагают также варианты сочетания с кардиганами.

Белый цвет будет в тренде. Его можно разбавить другими оттенками или же носить соло.

Красивая юбка удлиненного типа с высокой талией отлично впишется в повседневный гардероб и поможет выглядеть оригинально и стильно каждый день независимо от погоды.