Nintendo начнет продажи консолей Switch Pro

Как стало известно из компетентных источников, игровая консоль Switch Pro от Nintendo поступит в продажу уже завтра.

Согласно полученным скриншотам базы данных онлайн-магазина Boulanger, стоимость приставки составит 400 евро. Эксперты утверждают, что данное устройство будет работать на платформе компании Nvidia и получит OLED-экран.

Ожидается, что сегодня компания-производитель устроит презентацию новой консоли и расскажет обо всех ее достоинствах. Геймеры рассчитывают получить продукт, который станет достойным конкурентом аналогичных изделий «Сони». Как минимум, там должна быть высокая производительность, на что уже намекали инсайдерские источники, имеющие прямое отношение к производителю.