TSMC пообещала внедрить техпроцесс 3 нм в будущем году

Представитель компании TSMC сообщил в интервью британским СМИ, что уже в 2022 году начнется производство чипов по техпроцессу 3 нм.

Новые процессоры получат транзисторы FinFET, с которыми чипы смогут при значительно меньшем потреблении электроэнергии обеспечивать заметно более высокую производительность.

В частности, представитель FinFET сказал, что скорость работы новых процессоров вырастет по сравнению с предыдущим поколением на 15%, а энергопотребление сократится сразу на 30%. Специалист сравнивает показатели с процессорами 4 мн, которых пока также нет на рынке. Ведь их выпуск запланирован только на третий квартал текущего года. Пока же самый «тонкий» чип в компании производится по технологии 5 нм.