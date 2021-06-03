 

TSMC пообещала внедрить техпроцесс 3 нм в будущем году

03.06.2021, 4:56, Новости дня
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Представитель компании TSMC сообщил в интервью британским СМИ, что уже в 2022 году начнется производство чипов по техпроцессу 3 нм.

Новые процессоры получат транзисторы FinFET, с которыми чипы смогут при значительно меньшем потреблении электроэнергии обеспечивать заметно более высокую производительность.

В частности, представитель FinFET сказал, что скорость работы новых процессоров вырастет по сравнению с предыдущим поколением на 15%, а энергопотребление сократится сразу на 30%. Специалист сравнивает показатели с процессорами 4 мн, которых пока также нет на рынке. Ведь их выпуск запланирован только на третий квартал текущего года. Пока же самый «тонкий» чип в компании производится по технологии 5 нм.



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