В минздраве США не увидели свидетельств лабораторного происхождения COVID

Нет доказательств того, что распространение коронавируса произошло в результате его утечки из лаборатории в Китае, сообщил глава национальных институтов здравоохранения при минздраве США Фрэнсис Коллинз.

Он заявил, что версия о разработке биологического оружия «не совпадает с тем», что известно о «данном вирусном геноме». При этом Коллинз «никогда не исключал», что коронавирус мог распространиться «из-за ошибки» в лаборатории, где его изучали. Однако, как подчеркнул специалист, «доказательств этого нет».

Он призвал видеть «разницу между различными утверждениями и возможностями». Коллинз отметил, что «некоторые из них довольно невероятны, некоторые все же правдоподобны». «Экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Fox News.

Напомним, версия об искусственном происхождении коронавируса постепенно выдвигается на первый план в США и Великобритании. Версия утечки из лаборатории искусственного или «естественного» вируса противоречит выводам, сделанным экспертами Всемирной организации здравоохранения. Член международной научной группы ВОЗ доктор Питер Дасзак подтвердил наиболее распространенную версию: инфекция, вызываемая SARS-CoV-2, могла получить распространение в Китае и Юго-Восточной Азии от летучих мышей.