 

США захотели создать коалицию против укрывающих хакеров стран

03.06.2021, 4:54, Новости дня
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Идет работа по формированию международной коалиции против государств, которые не принимают должных мер в борьбе с хакерами, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она сообщила, что глава американского государства Джо Байден велел составить «неотложный стратегический обзор» для борьбы с «угрозой вирусов-вымогателей на четырех крупных направлениях»: разрушение инфраструктуры вирусов, работа властей с частным сектором, расширение анализа криптовалюты и создание коалиции. Подчеркивается, что хакерские атаки являются «проблемой не только в Соединенных Штатах», хакеры «стремятся проникнуть в системы по всему миру», передает ТАСС.



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