Роза Сябитова усомнилась в важности “лайков”: “Разве я с кем-то соревнуюсь?”

Популярная ведущая Роза Сябитова разместила на своей странице публикацию, в которой выразила сомнение по поводу важности “лайков” для оценки своих постов. Недоумение знаменитости вызвало массу солидарных отзывов от подписчиков.

Как выяснилось из откровений, которыми она сопроводила вполне тривиальный фотоснимок, опубликованный в микроблоге, телезвезда, даже будучи давним и довольно успешным инста-блогером, по-прежнему не в состоянии понять, почему количество “лайков” под публикациями для многих играет очень важную роль. В качестве примера такой предубежденности Роза Сябитова привела позицию ряда отечественных СМИ, которые в упомянутых критериях видят своеобразное мерило популярности хозяина аккаунта и качества его материала. Ведущая напомнила, что вовсе не планирует соревноваться с кем-либо в сети за тысячи таких условных отметок, поскольку считает это бессмысленным. “Разве можно сравнивать и оценивать пост (все теми же лайками) о какой-то серьезной проблеме, с постом, который, например, рассказывает о летнем отдыхе детей и вызывает приятные ощущения?” – с таким вопросом обратилась Сябитова к подписчикам. К слову, она также попросила фолловеров разъяснить ей причины такого превалирующего отношения журналистов к “лайкам”.

Стоит отметить, что большинство посетителей микроблога присоединились к мнению хозяйки аккаунта, заявив, что её публикации имеют совершенно иной, более высокий вес по сравнению с постами большинства других блогеров в соцсетях. Также поклонники порекомендовали любимице не обращать внимания на нападки недоброжелателей от журналистики, напомнив Сябитовой, что традиционно фотоснимки обнаженных моделей незаслуженно набирают значительно больше “лайков”, чем посты ведущей “Давай поженимся”, несущие гораздо больше, по их мнению, ценной информации для посетителей социальных сетей.