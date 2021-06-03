ЭТО НОРМАЛЬНО? БЫВШАЯ ЖЕНА МОЕГО МУЖА ПРИПЕРЛА НАМ СВОИХ ДЕТЕЙ НА КАНИКУЛЫ!

Привезла не на неделю или две, а на все три месяца и сказала, чтобы отец подготовил детей к школе, купил все-все-все, даже носки с трусами, написала полный список и укатила к себе.

Ей надо работать. Она хочет хоть немного спокойствия. И ей плевать, каким будет лето у нас. Жизнь в доме превратилась в кошмар.

Скажите, что мне делать…

А детям 12 и 15 лет. Старший пацан и младшая девочка.

Алименты за эти три месяца она возвращать не собирается. Сказала, что это частичная компенсация расходов за поездку детей на море в мае. У нее в мае отпуск был.

Скажите, что мне делать?

Я нормально отношусь к детям мужа от первого брака. Он им помогает, ездит в гости, они часто приезжают к бабушкам и муж их там навещает. Но с ними дружбы у меня нет. Ирина их настраивала всегда против меня, считала, что я виновата в том, что они расстались. Хотя мы с Сашей стали встречаться, когда они были в разводе уже два года, он вернулся домой, жил в общежитии и работал у нас на предприятии.

Но Ирина все перевернула так, как ей удобно. Сделала из себя жертву и обливала меня грязью почти три года. Она надеялась, что Саша меня бросит и вернется к ней.

Причина их развода та еще… А чего я должна молчать? В ее глазах я уже была самой пропащей и конченной женщиной нашего городка.

Развелся Саша с Ириной после того, как она стала гулять и бегать открыто за всеми мужиками. Это случилось 7 лет назад.

Саша во время ремонта их квартиры получил тяжелую травму. Он долгое время лежал в больнице, а потом заново учился ходить. И учился ходить он у родителей. Его на ноги поднимали мать с отцом и брат. А жена в это время жила в другом городе, за 50 км и занималась воспитанием детей.

Когда Саша немного встал на ноги и на костылях вернулся в семью, Ирина сказала, что ей инвалид не нужен и он может быть свободен. Саша снова вернулся к родителям. Реабилитация прошла успешно, а его жена на тот момент уже жила с третьим мужчиной. Об этом говорили и соседи, и дети. То у них живет дядя Миша, то дядя Витя, то дядя Сергей…

Саша подал на развод и оставил бывшей жене все вместе с квартирой.

Я знала, что у Саши есть дети.

Я знаю, как мужчины после развода общаются с детьми. Я знала, что у него алименты.

Я даже узнала от его бывшей жены, что она по поводу его и меня думает. Но внимания особого я на все это не обращала.

Мы пожили год в гражданских отношениях, а потом зарегистрировали брак.

Сейчас нашему сыну два года и я в декрете. Живем мы в моей двухкомнатной квартире, строим дом. И вот этих детей бывшая моего мужа привезла в МОЮ квартиру! В двухкомнатную!!! Детей, которые меня ненавидят! Детей, которые год назад сказали своему отцу во всеуслышание, что у них нет никакого брата, а тот ребенок, которого я родила, пусть сдохнет!

И после всего этого ЭТИ дети живут у нас уже больше месяца. Как живут?

Меня тихо ненавидят. Пока отец на работе, они творят, что хотят и меня не слышат. Я для них пустое место. Ребенка явно не обижают, но стараются его не замечать. Лера может включить громко музыку, когда ребенок спит, Илья может материться при мне, а потом говорит отцу, что этого не было.

Родители Саши детей к себе взять не могут, у них дочь родила, там маленький ребенок, они работают.

Родители Ирины тоже не могут взять подростков к себе. Им нельзя волноваться, у Валерия Петровича был инсульт, а за подростками нужен глаз да глаз. Они не справляются… Анна Николаевна, мама Ирины, мне выдала:

— А что ты хотела? Ты знала, что замуж выходишь за мужчину с детьми! Ты смотри, а то Ира их отцу отдать и на совсем может! Она с ними уже не справляется. А детям мужская рука нужна в воспитании.

А я справляюсь!

У меня нет больше слов. У меня нет больше терпения. Понятно, Саша не может бросить работу и заниматься детьми. Понятно, что дети не маленькие, но им надо приготовить покушать 3-4 раза в день. Сами они не готовят, а позволять есть все, что они захотят — никаких денег не хватит. Но и это еще не самое страшное…

Лера ворует у меня украшения, ходит в них перед подружками. Таскает косметику, унесла дорогую туалетную воду. В свое оправдание говорит, что я вру.

Илья подворовывает деньги. Не много, но ежедневно. Даже из сумочки ворует и тоже говорит, что я вру.

Мне морально тяжело. Мне так тяжело, что я уже не знаю, как быть?

Иногда хочется взять детей вместе с их отцом и вышвырнуть из дому. Пусть все идут туда, откуда пришли. Но ведь Саша неплохой человек, просто бывшая жена у него наглая и беспринципная стерва.

P.S. Скажите, что мне делать? Должна ли я терпеть ЧУЖИХ детей в своей квартире?