24 июня представят очередную версию операционной системы Windows

Новый дизайн и самые большие изменения за последние десять лет – так описывают инсайдеры новую версию операционной системы Windows, которая должна выйти в свет 24 июня сего года.

Также эксперты отмечают, что после обновлений Windows предоставит дополнительные возможности для разработчиков различных приложений, которые можно будет продавать на страницах фирменного онлайн-магазина.

Впрочем, впереди еще этап открытого тестирования. Те пользователи, которые подадут на него заявки и пройдут отбор, получат новую версию Windows в первую очередь. В открытом доступе операционная система появится уже к осени, уточняют компетентные источники. Однако о преимуществах ОС мы узнаем через несколько недель.