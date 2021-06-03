 

24 июня представят очередную версию операционной системы Windows

03.06.2021, 3:58, Новости дня
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Новый дизайн и самые большие изменения за последние десять лет – так описывают инсайдеры новую версию операционной системы Windows, которая должна выйти в свет 24 июня сего года.

Также эксперты отмечают, что после обновлений Windows предоставит дополнительные возможности для разработчиков различных приложений, которые можно будет продавать на страницах фирменного онлайн-магазина.

Впрочем, впереди еще этап открытого тестирования. Те пользователи, которые подадут на него заявки и пройдут отбор, получат новую версию Windows в первую очередь. В открытом доступе операционная система появится уже к осени, уточняют компетентные источники. Однако о преимуществах ОС мы узнаем через несколько недель.



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